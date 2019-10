Pupone, cortometraggio di Alessandro Guida presentato oggi ad Alice nella citta’, racconta la storia di Sasha, che vive in una casa famiglia con i suoi “fratelli” e gli educatori.

Al compimento dei 18 anni di eta’, Sasha deve abbandonare la casa famiglia, e i “fratelli” con cui è cresciuto, per imparare a diventare grande. Ormai ha un lavoro, e non puo’ piu’ continuare a tornare in quella che lui considera casa, ma che di fatto non lo e’ piu’.

Nel cortometraggio, si evince la difficolta’ di Sasha di entrare a far parte del mondo ‘normale’ (in un contrasto col suo datore di lavoro, si licenzia) e il desiderio di continuare ad essere parte di quella che lui considera la sua famiglia.

In Pupone, la AS Roma e Francesco Totti sono molto presenti. Cosi come Sasha, compiuti i 18 anni, deve lasciare la sua casa per iniziare a vivere da adulto, anche Francesco Totti, per motivi legati all’ eta’ dovette lasciare il calcio giocato, e iniziare un nuovo percorso di vita.

Pupone affronta la tematica relativa alle case famiglia, strutture alle quali tanti minori approdano e dalle quali poi sono costretti a uscire, all’eta’ di 18 anni, per poi tornare da quelle stesse famiglie dalle quali erano stati allontanati.

La casa famiglia – sebbene rappresenti un momento di passaggio – diviene a tutti gli effetti un luogo in cui il minore puo’ vivere il clima familiare, arrivando preparato a un eventuale progetto di affido o adozione o al possibile rientro nella casa d’origine.

Si vengono quindi a creare dei legami fortissimi, sia tra gli ospiti della casa famiglia, che tra gli educatori e gli stessi ragazzi, come ben evidenziato dal commovente dialogo finale tra Sasha e l’educatore Luca.

Al cortometraggio partecipano anche Daphne Scoccia e Fausto Maria Sciarappa.

Pupone e’ prodotto da Nicola Liguori e Tommaso Ranchino per MP Film.

Sylvia Fortini