“Pupone” cortometraggio di Alessandro Guida ad Alice nella citta’ 2019

“Pupone” e’ il nuovo cortometraggio-concept di Alessandro Guida, prodotto da Nicola Liguori e Tommaso Ranchino per MP Film, che vede tra i protagonisti alcuni dei giovani attori star delle serie tv italiane e internazionali del momento: Riccardo Mandolini (Baby, Netflix), Federico Cesari (Skam, Tim Vision), Gabriele Fiore, Luca Cesa, Francesco Mura, Matteo Olivetti, Didier Defli.

Il corto è impreziosito dalle partecipazioni di Daphne Scoccia e Fausto Maria Sciarappa. “Pupone – afferma il regista Alessandro Guida – è la storia di Sacha un ragazzo che quando compie 18 anni deve diventare grande “per davvero”. Dove crescere vuol dire lasciare la casa famiglia, la sua famiglia acquisita, non poter più vivere protetto dagli educatori e i ‘fratelli’ con cui è cresciuto”.

Il corto è ispirato a una storia vera e punta i riflettori sui legami fra i ragazzi all’interno di strutture come case famiglia e/o gruppi appartamento, ma, soprattutto, sulla difficile condizione di molti di questi che, al diciottesimo anno di età, sono costretti ad abbandonare le strutture dove sono cresciuti per tornare in realtà familiari disfunzionali o violente (laddove esistenti).

“Pupone” sara’ presentato fuori concorso nella sezione cortometraggi di Alice nella citta’.

Per maggiori informazioni:

MP FILM

www.mpfilm.it