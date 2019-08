Roma – E’ Umberto Croppi il nuovo presidente della Fondazione La Quadriennale di Roma. La nomina e’ contenuta in un decreto firmato dal ministro per i Beni e le Attivita’ culturali, Alberto Bonisoli. Croppi, classe 1956, e’ consulente per la comunicazione e il management culturale, fino allo scorso aprile e’ stato componente del cda dell’ente e dal 2015 e’ presidente di Federculture servizi.