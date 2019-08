Quintetto Astor Piazzolla inaugura ‘Summertime’ Casa Jazz

Roma – Il Quinteto Astor Piazzolla ha inaugurato a Roma ‘Summertime 2019′, la stagione estiva dei concerti all’aperto della Casa del Jazz. Il quintetto, composto da Lautaro Greco al bandoneon, Sebastian Prusak al violino, German Martinez alla chitarra, Sergio Rivas al contrabbasso e Cristian Zarate al pianoforte, riunisce cinque dei migliori musicisti argentini con una solida preparazione di tango alle spalle ed e’ stato creato dalla Fondazione Astor Piazzolla per proteggere e diffondere l’enorme lascito del compositore di Buenos Aires, sotto la direzione di Laura Escalada Piazzolla.

Attesi ora per ‘Summertime 2019’ grandi nomi della scena musicale italiana e internazionale, con oltre 30 concerti e spettacoli originali in prima assoluta. Domani si prosegue con Gary Clark Jr., definito da Obama ‘il futuro del jazz’, e poi dal 26 giugno la Roma Sinfonietta che eseguira’ Trouble in Tahiti, opera di Leonard Bernstein, e ancora Gege’ Telesforo e il jazz contemporaneo spagnolo di Andrea Motis. Si prosegue con la NTJO New Talents Jazz Orchestra, diretta da Mario Corvini con la musica di Enrico Pieranunzi, e i Funk Off, una vera e propria marching band fino all’inconfondibile mix di groove, soul e funk, degli Incognito (8 luglio). Il grande jazz internazionale la fara’ da padrone con Bill Frisell (10 luglio) la Steve Gadd Band (15 luglio), Eric Legnini e Raffaele Casarano (17 luglio) il leggendario Charles Lloyd, uno dei piu’ grandi sassofonisti viventi, il trio di mostri sacri Peter Erskine – Eddie Gomez – Dado Moroni (21 luglio). Per il jazz italiano in arrivo il 25 luglio Paolo Fresu con Daniele di Bonaventura e il violoncello carioca Jacques Morelenbaum, il 26 luglio Sergio Cammariere, il 29 luglio Antonello Salis e Simone Zanchin, Javier Girotto & Aires Tango ’25 anos’ (30 luglio) Fabrizio Bosso e Julian Mazzariello (31 luglio). Imperdibile il 23 luglio concerto di Max Weinberg, batterista della E Street Band.

L’intero programma e’ consultabile su www.casadeljazz.it.