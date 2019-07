Rassegna Cinema verrà aperta da Giudice Di Nicola e Gosciu

Roma – Apre domani sera alle ore 21 nei giardini di via Giovanni Castano a Roma, nel quartiere di Tor Bella Monaca, la rassegna ‘R-Estate a Tor Bella – Notti di cinema in Piazza’, una tre giorni di cinema dal 17 al 19 luglio promossa da: Osservatorio per la Sicurezza e la Legalita’ della Regione Lazio, Associazione Libera, Alice nella citta’ – Sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, Associazione Tor Piu’ Bella con il patrocinio del Municipio VI di Roma Capitale. Ad inaugurare la rassegna saranno il giudice Paola Di Nicola e il colonnello Francesco Gosciu, capocentro della Dia di Roma. Sono presenti il presidente dell’Osservatorio per la Sicurezza e la Legalita’ della Regione Lazio, Gianpiero Cioffredi, il referente di Libera RomaMarco Genovese e il presidente del Municipio Roma VI, Roberto Romanella. A seguire ci sara’ la proiezione del film La Profezia dell’Armadillo presentato dal regista Emanuele Scaringi, dalla giornalista Ilaria Ravarino e da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli di Alice nella Citta’.

“L’obiettivo della manifestazione- spiega il presidente dell’Osservatorio per la Sicurezza e la Legalita’ della Regione Lazio, Gianpiero Cioffredi- e’ quello di sostenere tutti coloro che quotidianamente lottano e si impegnano per liberare il proprio quartiere dal degrado, dall’illegalita’ e soprattutto dallo spaccio della droga. Iniziative come queste sono utili per inviare un messaggio forte e deciso alle nostre comunita’: attraverso il grande schermo, e i film che nel corso della rassegna saranno proiettati, e’ possibile oscurare l’azione della criminalita’ organizzata che usa queste stesse piazze (strade e aree limitrofe) per incassare lauti profitti. Vogliamo dunque che veri e propri simboli dell’illegalita’ diventino luoghi di socialita’, grazie alla forza aggregante della cultura e, in questo caso specifico, del cinema”.