Regione Lazio: boom domande iscrizione scuola cinema ‘Gian Maria Volonté’

Roma – Sono 1.545 le domande presentate dai ragazzi e dalle ragazze al Bando pubblico della Regione Lazio, che si e’ chiuso ieri, per accedere alla Scuola d’Arte Cinematografica ‘Gian Maria Volonte”. Dal mese di settembre inizieranno le selezioni per individuare gli 82 studenti tra i 18 e i 28 anni che potranno partecipare al ciclo triennale gratuito del Centro di alta formazione della Regione Lazio dedicato alle professioni del cinema. È stato pubblicato, inoltre, un nuovo Bando dedicato alle docenze. L’obiettivo e’ quello di poter continuare a contare su un sempre rinnovato albo di affermati professionisti per la conduzione dei corsi. La scuola, nata nel 2011, e’ articolata in undici indirizzi professionali: regia, sceneggiatura, organizzazione della produzione, recitazione, direzione della fotografia, scenografia, costume cinematografico, ripresa del suono, montaggio del suono, montaggio della scena, Vfx design. Le attivita’ formative si svolgeranno sia presso la sede storica della Scuola, in via Greve a Roma, sia presso la nuova sede messa disposizione della Regione Lazio, all’interno dell’hub culturale WeGil, a Trastevere. Per l’assessore al Lavoro, alla Scuola e alla Formazione della Regione Lazio, Claudio Di Berardino, “il costante aumento delle candidature e’ segno della qualita’ dell’offerta formativa della Gian Maria Volonte’, una realta’ nata con l’ex Provincia di Roma guidata da Nicola Zingaretti e che nel tempo e’ cresciuta facendo della cultura e del talento delle leve di crescita e di inserimento nel mondo del lavoro”.