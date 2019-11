Renza Castelli stasera all’Hard Rock Cafe Roma

Live Music con Renza Castelli Giovedì 21 Novembre all’Hard Rock Cafe Roma. Il giovane talento già protagonista di X Factor si esibirà live all’Hard Rock Cafe di Roma questa sera.

Renza Castelli nasce a Pietrasanta il 14 agosto 1989. Studia chitarra classica con un approccio principalmente dedicato al jazz. Parallelamente si dedica al canto moderno partecipando anche a numerosi seminari con i maggiori formatori di rilievo mondiale.

Amante del R’n’B’ e del Soul la sua attività concertistica inizia in giovane età in veste di chitarrista e cantante, evolvendosi nel tempo con la partecipazione a diversi progetti e formazioni. Attualmente la sua attività di cantante la vede presente in vari Live Club, convention aziendali e rassegne musicali di livello nazionale.

Nel 2017 arriva in finale al Tour Music Fest – The European Music Contest vincendo il Premio Mogol. Attualmente sta lavorando alla realizzazione del suo primo Ep.

Nel 2018 partecipa al contest televisivo “X-Factor”.

Per info & prenotazioni: Rome.SalesCoordinator2@hardrock.com