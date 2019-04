Road to “Avengers: Endgame” – Fase due

Manca meno di una settimana all’uscita di “Avengers: Endgame” e noi proseguiamo il nostro viaggio verso l’epica conclusione della saga Marvel, analizzando la seconda fase.

Fase due: La mente e la galassia

Ci eravamo lasciati con un faccione viola sorridente, gli Avengers avevano sventato l’invasione aliena dei chitauri e vinto la loro prima battaglia ma quello che ancora non sapevano è che ne avrebbero pagato le conseguenze.

Il primo eroe a tornare su schermo è stato, un anno dopo, Iron Man con il terzo capitolo della sua personale trilogia. Un film particolare, che vede nel suo regista e sceneggiatore (Shane Black, l’uomo dietro ad Arma Letale per intenderci) il motivo delle sue principali divergenze con i precedenti due film dedicati all’eroe in armatura. Il film sorprende tutti, chi in positivo, chi in negativo, ma indubbiamente il lavoro di crescita e di introspezione nel personaggio di Tony Stark vede qui uno snodo centrale. Gli effetti della battaglia di New York, la visione di un esercito alieno nello spazio, l’aver sfiorato la morte per un soffio, toccano Tony nel profondo, lo scuotono e lo convincono di una cosa su tutte: deve proteggere la terra e le persone che ama, proteggerle da qualunque minaccia.

Sempre nel 2013 fa il suo ritorno in sala Thor, con “The Dark World”, uno dei film meno riusciti dell’intero Marcel Cinematic Universe. Le conseguenze della battaglia su Thor sono legate principalmente al fratello Loki e la sua figura risulta non a caso una delle più centrali, nonché la più riuscita di questo secondo, deludente, capitolo della saga del Dio del tuono.

Il 2014 è l’anno del debutto di Anthony e Joe Russo alla regia di un film Marvel, si tratta di “Captain America: The winter soldier”.

Cap dovrà fare i conti con l’anacronismo della sua condizione e con i segreti di un organizzazione come lo S.H.I.E.L.D., la lezione per la bandiera americana è chiara: questo è un mondo in cui ci si può fidare (quasi) solo di se stessi. Il film è un successo di critica e pubblico e per i fratelli Russo un trampolino di lancio per il futuro.

Nell’estate dello stesso anno James Gunn porta su schermo un’improbabile squadra di eroi: I Guardiani della galassia! Un’operazione che sembrava un rischio si rivela uno dei più grandi successi cinematografici degli ultimi anni, folle, divertente, vivo e con una colonna sonora pazzesca. Ma la pellicola di Gunn è un successo anche dal punto di vista narrativo: veniamo introdotti alla parte “galattica” del MCU, in un certo senso mostrandoci le conseguenze del primo Avengers su quel faccione viola, Thanos, che è ora fermamente deciso a raccogliere tutte le gemme dell’infinito. Insomma il film pone le basi per Infinity War introducendo personaggi ed elementi che scopriremo essere cruciali quattro anni dopo.

La fase due si chiude nel 2015, il film che inaugura l’anno è il ritorno al cinema dei Vendicatori: “Avengers: Age of Ultron”.

Joss Whedon torna in cabina di regia e riunisce un gruppo ora più maturo, organizzato, con una base sicura e strumentazioni all’avanguardia gentilmente offerte da Tony Stark ma ogni Vendicatore ha la sua paura. Tony è ancora ossessionato dal difendere la terra, sente su di sè la responsabilità della sicurezza del gruppo e dell’intero pianeta e quando si trova davanti qualcosa che potrebbe avere le potenzialità per creare “uno scudo per l’umanità” non resiste alla tentazione causando però la nascita di una nuova minaccia. Il film racconta le debolezze di ogni eroe, approfondendone la caratterizzazione e parallelamente introducendo nuove fondamentali pedine nella scacchiera, su tutte Visione e Scarlet Witch. Ma soprattutto preannuncia una divisione all’interno del team, già nel corso del film stesso la squadra si divide, alcuni personaggi si scontrano (Tony e Steve), altri si allontanano (Thor e Hulk) preannunciando quello che il futuro riserva per il team in maniera tanto evidente quanto inimmaginabile all’uscita del film.

L’ultima film di questa fase due segna il debutto di un nuovo eroe in solitaria, si tratta del sorprendente Ant-Man di Peyton Reed.

Il film fa ancora una volta centro e conferma in maniera evidente la crescita e l’evoluzione di questo universo cinematografico attraverso questa sua seconda fase. Ant Man è una commedia leggera in salsa super eroistica e fa ben intendere come l’MCU ormai possa svariare dall’azione, al film di spionaggio, dal fantascientifico alla commedia riuscendo in ogni campo e mantenendo al tempo stesso la libertà stilistica e creativa di ogni autore.

Tutto ciò continuando a tessere passo dopo passo una trama verticale, per tutti gli eroi.