Rocca Halloween 2019, Teatro Civico di Rocca di Papa

Roma – Giovedì 31 Ottobre e Venerdì 01 Novembre, dalle ore 17.00 alle ore 21.00, il Teatro Civico di Rocca di Papa, in Via San Sebastiano 20, si trasformerà nel tenebroso Castello del Conte Dracula, per l’evento ROCCA HALLOWEEN 2019.

Un evento che anche quest’anno sarà dedicato a tutti i bambini e ai loro familiari. Durante i due pomeriggi consecutivi, i locali del teatro diventeranno il misterioso Castello di Bran e ai partecipanti sembrerà quasi di essere in Transilvania. Saranno realizzati appositi allestimenti e spaventose scenografie. I piccoli spettatori attraverso un percorso interno itinerante potranno conoscere tanti magici personaggi e suggestivi esseri viventi, interpretati dagli attori della compagnia Blue in The Face, che li guideranno nel mondo incantato della fantasia, tra risate e allegria. Un appuntamento di pauroso divertimento da non perdere! Gli spettacoli-tour si svolgeranno all’incirca ogni ora. Un singolo spettacolo durerà trenta/quaranta minuti e sarà programmato in gruppi di venti persone. E’ possibile effettuare la prenotazione tramite messaggio alla pagina FB del Teatro o telefonicamente al numero 389 2805662.