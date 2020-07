Rock in Roma 2021: Skillet, la nuova data del live è il 17 giugno 2021

ROCK IN ROMA

Tornano le news sulla musica dal vivo targata ROCK IN ROMA: riprogrammata la data del concerto degli SKILLET che si esibiranno giovedì 17 giugno 2021 all’Ippodromo delle Capannelle.

L’atteso live della band, cancellato a causa del protrarsi dell’emergenza Covid-19, era inizialmente previsto per il 24 giugno 2020.

I biglietti saranno disponibili dalle ore 12:00 di lunedì 13 luglio su rockinroma.com e www.ticketone.it e in tutti i punti vendita Ticketone e Box Office Lazio. I biglietti già acquistati in prevendita restano validi per la nuova data del 2021.

Un album certificato platino, uno doppio platino, due oro, quattro brani platino e uno oro, senza contare le nomination ai Grammy e infinite comparse in televisione e festival in giro per il globo: non c’è nulla che gli Skillet non abbiano conquistato.

L’alt rock del quartetto americano si distanzia da tutto ciò che lo circonda per messaggi di devozione, resilienza e spirito di battaglia, intrisi di influenze hard rock e nu metal. Tra i grandi traguardi raggiunti nel corso della carriera e il successo acquisito negli anni, si ricorda il brano «Legendary» come sigla di WWE Raw.

SKILLET | ROCK IN ROMA 2021 – IPPODROMO DELLE CAPANNELLE

17 GIUGNO 2021

Apertura porte h 19:30

Inizio concerto h 21:45

Prezzo biglietti

Posto Unico: € 30,00 + 4,50 d.p.

Biglietti disponibili su rockinroma.com e www.ticketone.it e in tutti i punti vendita Ticketone e Box Office Lazio.

