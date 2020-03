Rock in Roma 2020: Gemitaiz & Madman live il 1 luglio all’Ippodromo delle Capannelle

Due grandi rapper sulla cresta dell’onda, insieme sul palco del ROCK IN ROMA: GEMITAIZ & MADMAN live il 1 luglio all’Ippodromo delle Capannelle!

I biglietti saranno disponibili online su rockinroma.com e ticketone.it dalle ore 16:00 di giovedì 5 marzo e in tutti i punti vendita Ticketone e Box Office Lazio dalle ore 16:00 di domenica 8 marzo.

I concerti di Gemitaiz & MadMan saranno l’occasione per sentire dal vivo il nuovo disco “SCATOLA NERA”, certificato oro da FIMI/GfK Italia – da cui prende il nome il tour “Scatola Nera Summer Tour” – e per ripercorrere al meglio la storia musicale dei due artisti, fortissimi dei successi dei loro dischi da solisti, unici nel loro genere ma capaci di completarsi in duo come pochi.

“Scatola Nera” (Tanta Roba Label/Island/Universal Music) ha da subito dimostrato la sua forza, stazionando per due settimane consecutive al primo posto della classifica dei dischi più venduti della settimana, con tutti i brani dell’album presenti nella classifica singoli (dati diffusi da Fimi/GfK Italia)! Inoltre, “Fuori e dentro” feat tha Supreme ed “Esagono” feat. Salmo sono stati certificati oro, mentre “Veleno 7” ha conquistato il disco di platino!

Arrivato a cinque anni dall’ultimo disco insieme, il terzo lavoro in studio del power duo del rap italiano, che segue l’uscita di “Detto, Fatto.” (2012) e “Kepler” (2014), conta oltre 137 milioni di stream e ha subito raggiunto il primo posto su Apple Music, iTunes e Amazon nel suo primo weekend. Inoltre, tutte le tracce del disco hanno debuttato nella top 15 della classifica di Spotify.

“Scatola Nera” è stato anticipato dal grande successo di “Veleno 7”, con il quale Gemitaiz e MadMan hanno battuto il record nazionale di stream giornalieri per un singolo brano su Spotify, con un totale di 1.824.280 stream in sole 24 ore.

GEMITAIZ & MADMAN

ROCK IN ROMA – IPPODROMO DELLE CAPANNELLE

1 LUGLIO 2020

Orari

Apertura porte: 18.30

Inizio concerti: 21.45

Prezzi dei biglietti

PIT: € 40,00 + € 6,00 d.p.

Posto Unico intero: € 25,00 + € 3,75 d.p.

I biglietti sono disponibili online su rockinroma.com e ticketone.it dalle 16:00 di mercoledì 19 febbraio e in tutti i punti vendita Ticketone e Box Office Lazio dalle 16:00 di sabato 22 febbraio

Info e Contatti ROCK IN ROMA: www.rockinroma.com – www.the-base.it

mail to: info@rockinroma.com

Tel. 06.54.22.08.70 – Info diversamente abili: 06.54.22.08.70