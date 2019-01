Roma – A Casal Bertone la mostra: “Il Presepe di Sabbia”

Dal 22 Dicembre 2018 al 6 Gennaio 2019, nel quartiere di Roma di ”Casal Bertone” in via Morozzo della Rocca n.5, e’ in mostra il ”Presepe di Sabbia”, promosso e realizzato dall’Accademia della Sabbia sotto la direzione artistica di Paolo Fontecchia e Antonio Molin.

Il Presepe è situato sotto un piccolo edificio in una grotta scavata nel tufo e coperta da una volta di mattoni, sicuramente usata da cantina.

Il presepe e’ stato costruito con 120 quintali di sabbia, prelevata da un sedimento depositato dal fiume Tevere nel pliocene alla fine dell’ultima era glaciale. Sabbia molto fine e pulita, ottima per la realizzione dell’opera.

Siamo andati ad intervistare Paolo Fontecchia dell’Accademia, il quale ci ha raccontato lo sviluppo della scultura e le sue caratteristiche.