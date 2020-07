Roma Cityfest, Normal di Adele Tulli miglior doc italiano

Roma – ‘Normal’ di Adele Tulli si aggiudica il Premio per il Miglior documentario italiano dell’anno alla terza edizione di Extra Doc Festival, il concorso che mappa e intercetta le migliori espressioni del cinema del reale. Il riconoscimento sara’ consegnato martedi’ 14 luglio alle ore 21 presso la piazza del Maxxi in una serata che Fondazione Cinema per Roma | CityFest e Maxxi – Museo nazionale delle arti del XXI secolo realizzeranno per portare a conclusione il programma di Cinema al Maxxi, a cura di Mario Sesti, iniziato lo scorso febbraio e interrotto a seguito del lockdown. L’appuntamento e’ parte del nuovo palinsesto di Roma Capitale Romarama.

Applaudito al 69esimo Festival di Berlino nella sezione Panorama, Normal riflette sulla sorprendente convenzionalita’ delle norme di genere: fuori dagli schemi, originale e visivamente audace, il documentario mostra come esse siano in grado di definire l’agire quotidiano, influenzandone gesti, desideri, comportamenti e aspirazioni. Nel corso della serata sara’ poi assegnato il premio ‘Extra Doc CityFest’ al Miglior documentario inedito che quest’anno andra’ a Sulle tracce di Maria Lai di Maddalena Bregani. Il film ricostruisce, con cura e sensualita’ tattile e ottica, il percorso e il lascito di una figura unica di donna e artista: i materiali di repertorio e i paesaggi integrano il coro di testimonianze di amici, collaboratori, artisti e critici.

Sul palco a consegnare i due riconoscimenti ci sara’ il regista e sceneggiatore Daniele Luchetti, presidente della giuria di Extra Doc Festival 2020 che ha decretato i vincitori assieme al giornalista Pedro Armocida, la docente di Storia dell’architettura contemporanea Antonella Greco, il critico Raffaele Meale, la presidente della Fondazione Maxxi Giovanna Melandri e l’artista e performer Nico Vascellari. La giuria ha inoltre deciso di attribuire una menzione speciale a Due scatole dimenticate – Un viaggio in Vietnam, la storia di un film sul Vietnam che non si e’ mai fatto, di un paio di scatole piene di foto scattate in quel Paese durante il conflitto e ritrovate poi in una soffitta.

Il documentario e’ stato realizzato da una delle piu’ importanti cineaste italiane, Cecilia Mangini, insieme a Paolo Pisanelli, e presentato in anteprima italiana a Extra Doc Festival 2020. Dopo la cerimonia, Luchetti – pluripremiato autore di successi come Domani accadra’, Il portaborse, La scuola, Mio fratello e’ figlio unico e Anni felici – sara’ protagonista di un incontro con il pubblico per approfondire linguaggi e temi che caratterizzano il cinema documentario. La premiazione e l’incontro saranno a ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili.

LA PLATEA COMPETENTE – Questi i titoli dei documentari selezionati da una Platea Competente di piu’ di trenta membri e composta da giovani critici e studenti, appassionati di ogni eta’, gruppi di lettura legati alle Biblioteche di Roma, che hanno seguito tutto il festival, fino alla chiusura del lockdown, e sono ritornati compatti nell’ultima giornata di proiezione alla riapertura del Maxxi: fra i documentari gia’ presentati in sala o in altre manifestazioni la Platea Competente ha scelto La scomparsa di mia madre di Beniamino Barrese, presentato al Sundance lo scorso anno, originale e anomala riflessione sul complicato rapporto madre e figlio, protagonista Benedetta Barzini; fra quelli inediti Due scatole dimenticate – Un viaggio in Vietnam di Cecilia Mangini e Paolo Pisanelli; ha invece assegnato una menzione speciale a Rebibbia Matera – Come un respiro di liberta’: il viaggio di Tiziana Gagnor e Antonella Cristofaro, che vede come protagoniste alcune detenute del carcere romano.

EXTRA DOC SCHOOL – Accanto ai premi conferiti dalla giuria ufficiale, nel corso dell’evento saranno consegnati altri due riconoscimenti legati all’iniziativa Extra doc school, realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola promosso da Mibact e Miur, che ha visto la partecipazione di oltre cento studenti appartenenti a otto scuole del Lazio e Abruzzo. La scomparsa di mia madre di Beniamino Barrese ricevera’ il Premio Extra Doc School al miglior documentario edito, mentre ad Alberto Sordi, un italiano come noi di Silvio Governi – viaggio nella vita del grande attore e regista romano realizzato in occasione del centenario della sua nascita – andra’ il Premio Extra Doc School al miglior documentario inedito.

CINEMA AL MAXXI – La settima edizione di Cinema al Maxxi – la manifestazione che porta la settima arte in uno dei piu’ importanti luoghi dedicati alle espressioni del contemporaneo – si e’ svolta nell’ambito di CityFest, il programma di eventi culturali della Fondazione Cinema per Roma presieduta da Laura Delli Colli, direttore generale Francesca Via, prodotta con il Maxxi – Museo nazionale delle arti del XXI secolo presieduto da Giovanna Melandri, e Alice nella citta’ diretta da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli. Cinema al Maxxi si e’ tenuto in collaborazione con la Cineteca di Bologna, il Dipartimento di Storia, Antropologia, Religioni, Arte, Spettacolo della Sapienza Universita’ di Roma e le Biblioteche di Roma. Il programma della settima edizione e’ stato a cura di Mario Sesti.