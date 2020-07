Roma Film Music Festival, nel 2021 la prima edizione

Roma – Dal 2 al 6 giugno 2021 andra’ in scena la prima edizione del ‘Roma Film Music Festival (Roma FMF)’, la prima kermesse italiana dedicata alla grande musica del cinema. Il progetto, reso noto dall’ideatore, Marco Patrignani, il patron degli studi di registrazione Forum Music Village di Roma, e’ stato anticipato nel corso dell’odierna riunione della commissione Turismo del Comune di Roma. Nel prossimo novembre il festival sara’ presentato con una conferenza stampa ufficiale.

Ma gia’ oggi Patrignani ha fornito alcuni dettagli: “La prima edizione vedra’ un omaggio a Morricone- ha detto- poi sara’ eseguito il ‘Batman live concert’ e prevediamo anche, oltre agli awards, un omaggio per i cento anni dalla nascita di Piero Piccioni e la presenza di Danny Elfman, l’autore di tutte le musiche di Tim Burton. Il direttore artistico sara’ il piu’ grande esperto al mondo della materia di musica del cinema, Ludwig Wicki. Lo abbiamo inseguito per 4 anni. Questa, infatti, non e’ un’idea che nasce dal nulla ma dai 50 anni di esperienza degli studi di registrazione Forum Music Village di Roma. E’ un sogno che si realizza. Stiamo lavorando per ottenere anche il patrocinio della presidenza della Repubblica e del ministero degli Affari esteri, oltre che del Comune di Roma”.

Il nuovo Festival sara’ internazionale e nasce in gemellaggio con il piu’ famoso Festival di musica da cinema del mondo, ovvero il Film music festival di Cracovia. Le note delle colonne sonore eseguite a Roma saranno suonate da orchestre e musicisti dal vivo, in diversi luoghi della citta’, compresi i vari Municipi. La sede per le esecuzioni sinfoniche al chiuso sara’ l’Auditorium della Conciliazione ma gli organizzatori pensano anche alla Centrale Montemartini, all’Ara Pacis, alla Casa del Cinema e agli studi di Cinecitta’. Il festival e l’anticipazione chiamata ‘Aspettando il Festival’ conterranno esibizioni e concerti, naturalmente, ma anche masterclass, lezioni, concerti premiere nei vari teatri collaterali e red carpet. La nuova manifestazione sara’ finanziata da sponsor privati e al momento non sono previste risorse da parte del Comune di Roma. Alcuni rappresentanti di Acea presenti alla riunione hanno pero’ gia’ fatto sapere di voler esaminare meglio il progetto e i relativi costi.