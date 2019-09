Si terrà a Roma il prossimo 5 ottobre alle ore 17.30 e sino alle 20, l’evento #autoriemergenti che vedrà protagonisti tre autori: Massimo Pescara (Poeta), Stefano Carloni (scrittore del genere fantasy) e Alessandro Genovese, suo nuovo autore della casa editrice Edizioni Effetto. Presenterà gli autori la giornalista Eleonora Marsella, che da sei anni organizza e promuove gli autori emergenti in giro per l’Italia, ed è l’organizzatrice dell’importante Festival dello Scrittore che ha sede a Modena.

Un pomeriggio all’insegna della cultura che si svolgerà presso il teatro Kopò in via Vestricio Spurinna,47/49, 00175 Roma. Leggerà alcuni brani degli autori, l’attrice Francesca del Vicario. In più ci saranno le proiezioni di Nathalie Ria, fotografa ufficiale del Team del Blog di Eleonora Marsella.

Il tour non si ferma a Roma. Eleonora Marsella infatti continuerà il suo tour di eventi sino a metà dicembre. Per proseguire poi con altre tappe a Milano, a gennaio.

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/361387184744943/

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/Ilblogdieleonoramarsella/

Festival dello Scrittore: http://ilblogdieleonoramarsella.it/event/il-festival-dello-scrittore-emergente_-prima-edizione/