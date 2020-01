Roma Summer Fest, 28 giugno arriva Woodkid

Roma – Domenica 28 giugno, all’Auditorium Parco della Musica, arriva Yoan Lemoine, aka Woodkid, con il suo secondo album in studio. Un altro artista che si aggiunge al cartellone del Roma Summer Fest. “Negli scorsi 5 anni ho lavorato in segreto al mio secondo album”. È questo il messaggio lasciato dall’artista francese per annunciare l’uscita del suo secondo album in studio prevista per il 2020. Woodkid e’ il nome d’arte sotto il quale si cela il parigino Yoan Lemoine.

Music video director, graphic designer e compositore studia animazione all’ Emile Cohl School laureandosi a pieni voti. Terminati gli studi inizia quindi una serie di importanti collaborazioni, con Luc Besson alla creazione del film animato “Arthur e il popolo dei Minimei”, con Sofia Coppola per il film “Marie Antoinette” e dirige i videoclip di Drake (“Take Care”), Katy Perry (“Teenage Dream”) e Lana Del Rey (“Born to Die” e “Blue Jeans”). Nel 2011 da’ vita al suo progetto musicale alternativo sotto lo pseudonimo di Woodkid. A marzo 2013 pubblica il suo album di debutto “The Golden Age”.

L’album fa guadagnare all’artista il titolo di “Best New Artist Lve Performance” ai Victoires De La Musique Award del 2014, e la nomination a “Best Music Video” ai Grammy Awards del 2015. I suoi brani sono stati inseriti nella colonna sonora di “Django Unchained” e usati come sample da Kendrick Lamar. L’album ha venduto oltre 500K copie in tutto il mondo, ottenendo il certificato platino in Francia e oro in Germania. Nel 2015 incide la colonna sonora del film “Desierto” di Jonás Cuarón. Nel luglio 2016 collabora con il pianista Nils Frahm all’Ep “Ellis”, colonna sonora al corto girato dall’artista JR e interpretato dall’attore due volte premio Oscar Robert De Niro.