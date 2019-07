Roma Summer Fest, tanti appuntamenti a Casa Jazz e Auditorium

Roma – Grandi nomi della musica internazionale si avvicenderanno questa settimana al Roma Summer Fest, all’Auditorium. L’8 luglio arrivano gli Skunk Anansie, iconica band del rock britannico. Martedi’ 9 luglio sara’ la volta dei Tears for Fears. Il duo presentera’ i brani del nuovo album Rule The World che ne segna il ritorno discografico dopo una pausa di tredici anni. Grande attesa il 10 luglio per la musica sofisticata e rarefatta della Cinematic Orchestra. Si prosegue il 13 luglio con Ben Harper, accompagnato dai fidati Innocent Criminals. Il 14 luglio per gli amanti del jazz salira’ sul palco della Cavea la celebre pianista e cantante Diana Krall. Non manchera’ la musica italiana. L’11 luglio Irama, il giovane cantautore toscano, reduce da un anno ricco di successi, si esibira’ per la volta in Auditorium confermando la grande attenzione di Musica per Roma per le nuove proposte del panorama musicale italiano. Tanti gli appuntamenti alla Casa del Jazz: il 7 luglio si esibiranno i Funk Off, l’8 luglio sono attesi gli Incognito e il 10 luglio Bill Frisell, uno dei piu’ apprezzati chitarristi jazz della sua generazione si esibira’ accompagnato al basso da Thomas Morgan e alla batteria da Rudy Royston. Per I concerti nel parco, in cartellone il 9 luglio una serata all’insegna dell’allegria con la comicita’ di Edoardo Ferrario, l’11 luglio Sarah Jane Morris. E ancora il 12 luglio il ballo senza tempo di Tarantaria. Il 14 luglio in prima assoluta un omaggio di Neri Marcore’ a Fabrizio De Andre’ e Giorgio Gaber.

