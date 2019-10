Si svolgera’ domani 22 ottobre alle ore 17.00 presso lo spazio Regione Lazio-Roma Lazio Film Commission-Auditorium Arte, alla Festa del Cinema di Roma, la presentazione dei premi speciali della XVII Edizione di Roma Videoclip-il cinema incontra la musica, tra anticipazioni, proiezioni della più importante rassegna di cinema e musica con la presenza di artisti, registi, produttori di questa Edizione.

Tra i molti eventi, Special Award ad Alessandro Haber per il videoclip sociale “Nessuno poteva non sapere” in omaggio al regista Tonino Zangardi, Special Award Sociale a Maurizio Martinelli per il videoclip “Anima a brandelli” (al link:https://www.youtube.com/watch?v=rY0pDgsSMP4), regia di Fabio Sidoti e Michele Vitiello.

Intenrational Award regista dell’anno a Giorgio Testi, connubio di cinema e musica, per il videoclip “Scusate se non piango” (al link: https://youtu.be/EcJn08TkpJ4) di Daniele Silvestri, regia di Giorgio Testi e Valerio Mastrandrea, con la partecipazione di Claudia Pandolfi, Pietro Sermonti, Giovanni Anzaldo, Emilia Verginelli, Paolo Calabresi, Lillo Petrolo, Sabrina Impacciatore, Maya Sansa, Rolando Ravello, Lele Vannoli, Andrea Bosca, Simona Tabasco, Daphne Scoccia, Sylvia De Santi, Francesco Forni, Ilaria Graziano, Pino Marino.

Il Regista Giorgio Testi è presente anche alla Festa del Cinema di Roma con il film “Nick Drake – songs in a Conversation”.

Special Award artista dell’anno per il connubio tra musica e cinema a Daniele Silvestri.

Roma Videoclip è la più importante kermesse nazionale, ideata e diretta da Francesca Piggianelli, dedicata al settore della musica e del cinema, patrocinata dalla Regione Lazio, il riconoscimento della Direzione Generale Cinema e audiovisivo del Ministero per i Beni e le Attività culturali, Luce Cinecittà, Cinecittà Panalight e il supporto di Roma Lazio Film Commission. Una rassegna che omaggia artisti, registi, videoclip, musiche e compositori, live film concerto, produzioni e serie web. Un appuntamento dove si incontrano e sono premiati i più importanti protagonisti del settore cinematografico e musicale e risonanza a videoclip indipendenti e sociali con un evento “Festa del Videoclip” L’obiettivo di Roma Videoclip è di rendere omaggio al connubio tra cinema e musica e di valorizzare il videoclip, che rappresenta una forma di arte espressiva, un micro film.

Presenta il programma il giornalista di Rai 1 Stefano Buttafuoco.

22 OTTOBRE 2019 ORE 17:00

Spazio Regione Lazio-Roma Lazio Film Commission-Auditorium Arte

FESTA DEL CINEMA DI ROMA, PARCO DELLA MUSICA

Presentazione e Premi Speciali XVII Edizione Roma Videoclip-il cinema incontra la musica

Ideato e diretto da Francesca Piggianelli