Oscar (Mitchell Paulsen) e’ un ragazzino che vive in campagna in Oklahoma e ama trascorrere il tempo libero con i suoi amici, Loux e Amos, che abitano col padre alcolizzato e violento.

Un giorno, per salvarli dalle angherie dell’uomo, Oscar commette un gesto efferato e decide di lasciare la campagna per dirigersi verso la citta’ di Tulsa.

Qui, incontra Peaches (Kylie Rogers), una ragazzina che lo accoglie nella sua vita fatta di furti e vagabondaggio. Peaches non e’ sola, ma fa parte di una gang di adolescenti senza famiglia con a capo il losco ed ambiguo Bird (Ron Perlman) affiancato da Sway (Mark Boone Junior).

Inizia cosi il passaggio verso l’eta’ adulta di Oscar, che da ragazzo di campagna, diventa 15 anni dopo un adulto senza scrupoli, circondato da personaggi altrettanto scaltri e soprattutto, senza un’idea di futuro. Ormai a capo a sua volta di una gang di ragazzini senza famiglia, Oscar continua la sua vita da criminale, fino a quando l’arrivo di Loux ed Amos in citta’ stravolgera’ per sempre il suo fragile equilibrio.

“Run with the hunted” di John Swab, presentato ieri alla Festa del Cinema di Roma, e’ un film ambizioso e ben girato, con al centro il personaggio di Oscar (ottimamente interpretato sia dal giovane Mitchell Paulsen che dal sempre bravo Michael Pitt), che, incapace di assistere impotente ai maltrattamenti che subiscono i suoi amici, compie un gesto estremo di cui portera’ il peso per sempre. Molti sono gli spunti di riflessione che offre la pellicola, primo fra tutti la questione dell’assenza della famiglia di origine, che ha portato Oscar, Peaches e gli altri ragazzi della gang a dover vivere di espedienti pur di sopravvivere, ma anche a creare legami cosi’ forti tra loro da farli diventare l’uno indispendabile per l’atro. Viene da chiedersi dove sono le istituzioni, gli assistenti sociali. E soprattutto, la polizia, che quando riceve la segnalazione della scomparsa di Oscar bambino, non indaga a fondo. Anzi, l’unico personaggio che rappresenta la legge – il poliziotto Flannery (interpretato da Slaine) – e’ colluso con Bird e Sway, e capiamo che per Oscar ed i suoi amici non c’e’ e mai ci sara’ alcuna speranza di salvezza.

Ieri si e’ svolta la conferenza stampa del film alla presenza del regista (qui anche sceneggiatore) John Swab e del cast.

“È molto difficile oggi fare un film senza nomi importanti o attori di grande talento. Noi per fortuna abbiamo potuto contare su interpreti molto diversi tra loro. Lavorare con Michael Pitt, che seguo da sempre, è stato straordinario, sono cresciuto ammirando i suoi film, ed ho imparato da lui, ma tutti hanno dato un grande contributo al film. E’ stata una bella esperienza” ha dichiarato il regista John Swab, a proposito del cast con cui ha lavorato.

Michael Pitt ha poi raccontato la motivazione che lo ha spinto ad accettare il ruolo di Oscar.

“Penso che le sceneggiature possono essere ingannevoli. Ci sono buone sceneggiature, piacevoli da leggere, che poi non necessariamente diverranno bei film, nel cinema non giudico tutto dal copione, so quanto e’ difficile per i registi realizzare i propri film, e so che spesso ricevono pressioni per cambiare le cose, quindi cio’ che davvero mi spinge a fare un film, e’ il regista e gli attori. Questo film l’ho fatto per Dree (Hemingway – Peaches da adulta) e John Swab” ha dichiarato Michael Pitt.

Sylvia Fortini