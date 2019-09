Run4Fun, ad Ostia la corsa non competitiva per rendere il mare fruibile a tutti

Roma – Dopo il successo della manifestazione di solidarietà sociale “Swim for fun”, che ha permesso l’acquisto di sedie JOB per consentire a persone con disabilità di entrare in mare, la nuova sfida dell’associazione sociale “TerrAmare” si chiama “Run For Fun” ed è una corsa non competitiva di cinque chilometri che si terrà sabato 28 settembre dalla Lega Navale di Ostia sino al pontile e ritorno: questa volta, l’evento organizzato da TerrAmare è finalizzato alla raccolta fondi utili alla creazione di spazi e strutture che siano sempre più inclusive.

Contestualmente alla corsa verrà data la possibilità a persone con disabilità di provare l’esperienza di un uscita in barca a vela, condotta da esperti istruttori della Lega Navale di Ostia. E’ richiesta in questo caso la presenza a bordo di un accompagnatore. Verrà valutata comunque a discrezione dell’organizzazione la possibilità o meno di effettuare le uscite previste, questo in funzione delle condizioni meteorologiche e della composizione dell’equipaggio. Sarà comunque possibile per tutti i presenti assistere ad una lezione introduttiva sulla navigazione in mare.

“Ringrazio la Lega Navale Italiana di Ostia, il suo presidente Carola De Fazio e l’intero consiglio direttivo per il supporto che ancora una volta ci daranno in questa occasione, organizzando le uscite in barca e aiutando le persone con disabilità che vorranno partecipare al nostro evento” ha commentato il presidente di TerrAmare, Emiliano Mignani. L’appuntamento è per tutti sabato 28 settembre alle 9,00 presso la Lega Navale Italiana Sezione Lido di Ostia (Lungomare Caio Duilio 36).