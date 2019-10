Sabato 12 ottobre “Zoo on the Moon” in concerto al Vitala Festival, Teatro San Gensio

Sabato 12 ottobre prosegue l’ ottava edizione della rassegna musicale Vitala Festival presso il Teatro San Genesio di Roma con il concerto degli Zoo on the Moon, formazione a due chitarre e due voci, quelle di Enrico Angarano e Alessandro Bruno. Nella loro musica si fonde improvvisazione e forma canzone, alternando rimandi alle radici dei due musicisti, che vanno dal rock progressive alla musica d’ambiente, dal pop d’autore alla musica psichedelica. In occasione di questo concerto gli Zoo on the Moon presenteranno una selezione di brani tratti dal nuovo progetto “Songs for Troglodyte Cosmonauts” oltre a composizioni tratte dal cd d’esordio “Summer Solstice” e ad alcune cover di celebri canzoni pop-rock riarrangiate secondo il loro stile. Tra i brani che presenteranno: “Dear Prudence” dei Beatles, “Moonchild” dei King Crimson, “Free Will and Testament” di Robert Wyatt, “Take me to the River” di Al Green.

Enrico Angarano è co-fondatore del gruppo Solar Lodge, gruppo attivo dal 1986 e fondatore-leader del gruppo Solar Orchestra, formazione attiva dal 2005, con le quali annovera diverse produzioni discografiche, e ha inoltre collaborato con A Sud di Nogales.

Alessandro Bruno è componente storico di Epsilon Indi, Europa String Choir, Desiderata e ha collaborato con The League Of Crafty Guitarists, Solar Orchestra, Oak.

Un concerto suggestivo e ricercato, da non perdere.

Il Vitala Festival, organizzato da Fabiana De Rose in collaborazione con il Teatro San Genesio, è una rassegna di natura filantropica, all’ottava edizione, con lo scopo di promuovere e sostenere musicisti, cantanti, artisti del settore musicale e delle arti visive, di tutte le nazionalità e provenienze, presentando un calendario articolato e variegato per genere e composizione dei gruppi musicali ospitati.

8°edizione del VITALA FESTIVAL

presenta Zoo on the Moon

Pop-Rock | brani originali & cover

Enrico Angarano, chitarra e voce

Alessandro Bruno, chitarra e voce

——

Teatro San Genesio |Via Podgora, 1 – Roma (Piazza Mazzini)

Sabato 12 ottobre 2019|Ore 18.00

Si consiglia la prenotazione: ingresso consentito fino ad esaurimento posti

APERITIVO INCLUSO NEL BIGLIETTO – DALLE 17.00 ALLE 18.00

https://www.facebook.com/vitalafestival/

https://www.instagram.com/vitala_festival/

http://www.teatrosangenesio.it/concerti.html

INGRESSO CONCERTO: 13€, Ridotto 11€ (studenti),

INFO/PRENOTAZIONI: wonderwallenter@gmail.com

APERITIVO INCLUSO – DALLE 17.00 ALLE 18.00

Si consiglia la prenotazione: ingresso consentito fino ad esaurimento posti.

Il Vitala Festival ringrazia per il gentile sostegno:

Nanna Papera – catering Eventi & Verde Bistrot; info@verdebistrot.it; www.verdebistrot.it

Wanted in Rome – www.wantedinrome.com School of Rock, Centro Musicale – www.schoolofrockrome.it