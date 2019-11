Sabato 9 novembre ‘Paesaggio diVino Etrusco’

Roma – In occasione della 12° edizione della manifestazione “A San Martino ogni mosto diventa vino” il borgo di Blera si apre ai visitatori, nel vero senso della parola!

Antico Presente propone degli itinerari per celebrare la festa del vino novello come insegna la cultura contadina: cantine e frantoio aperti alla degustazione dei piatti tipici e dei prodotti più preziosi della stagione, il vino e l’olio.

E il piccolo borgo di Blera, grazie alla lunga tradizione di coltura e lavorazione di uva e olive che dall’epoca etrusca non si è ancora interrotta, incornicia perfettamente un evento in cui la storia e il gusto si fondono in modo davvero coinvolgente.

Gli itinerari tra borgo e necropoli, seguiti dal pranzo o cena facoltativa a base di prodotti genuini in un ambiente familiare, saranno il modo semplice e ricco con cui festeggiare ancora una volta l’arrivo dell’autunno!

PROGRAMMA

Sabato 9 novembre 2019

Ore 10.30 – DAL PONTE DEL DIAVOLO E LA “VINCELLA” DEL DRAGO . Passeggiata naturalistica con guida in un tratto della gola del fiume Biedano, tra importanti testimonianze archeologiche, religiose e leggendarie. (Durata 1h e 1/2, difficoltà medio-facile, 3 km circa).

Ore 15.00 – DAL MEDIOEVO AGLI ETRUSCHI, LUNGO LE ANTICHE VIE DELLA STORIA DI BLERA: Dal pianoro al fiume, passeggeremo in un breve ma ricco percorso ad anello con la guida, su piccoli sentieri ricavati nella roccia, attraversando canepine, grotte vissute e adattate quale ampliamento della casa, chiesine rupestri, torri, colombari e la via cava etrusca scavata interamente nel tufo. (Durata 2 ore, difficoltà medio-facile).

Domenica 10 novembre 2019

Ore 10.30 – ECHI ETRUSCHI – Itinerario archeologico/naturalistico con guida, alla scoperta del popolo etrusco, con ricostruzione all’interno di una tomba con tanto di corredo, musica, personaggi in costume e l’eccezionale apertura delle tombe dipinte. (Durata 2 ore).

Ore 15.00 – ECHI ETRUSCHI – Itinerario archeologico/naturalistico con guida, alla scoperta del popolo etrusco, con ricostruzione di una tomba con tanto di corredo, musica etrusca, personaggi in costume e l’eccezionale apertura delle tombe dipinte. (Durata 2 ore).

Appuntamento

Di fronte al punto informativo della Proloco in Via Roma dieci minuti prima della partenza di ogni visita/escursione.

Costo

La partecipazione alle visite è GRATUITA e la prenotazione obbligatoria al 335.8034198 o 339.5718135