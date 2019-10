L’ultima settimana di ottobre è spesso sinonimo di vacanza. E mai come quest’anno il folle e pauroso 31 ottobre, casca perfetto in un giovedì di mezzo tra tra il lavoro e il divertimento del weekend, così che Halloween è solo il preludio ad un lungo fine settimana di notti danzerecce. E quelle del Room 26 per i tanti fedelissimi del club dell’Eur, sono ormai uno status, ulteriormente impreziosito dalla presenza del Samsara On Tour, il party ospite proveniente dalla spiaggia più pazza d’Italia che torna a Roma, proprio nel weekend più folle dell’anno. Praticamente un sogno che diventa realtà.

Giovedì 31 ottobre dalle ore 20.30 si comincia con un aperitivo halloweeniano nella Hall26, dove la consueta tavolata di appetizers accoglierà il pubblico pronto a gustare un buffet a base di zucche, dolcetti e scherzetti, per poi mollare tutto e scatenarsi dalle 23.30 con i djs resident del Samsara, che suoneranno a staffetta fino alle prime luci dell’alba.

Venerdì 1°novembre non c’è tregua, perchè dismessi i panni da zucca volante, il Room26 salta a bordo della sua navicella spaziale, per volare indietro nel tempo, fino agli anni’90, dove ritorneranno a suonare i djs del mitico Forever Young, il party anni’90 che mette d’accordo tutti e che vedrà in console Double Fab e Marco Gioia, seguiti da Chicco Allotta e Riccardo Soares in Plus Room.

La serata di sabato 2 novembre saluta uno dei weekend più lunghi dell’anno con una notte nel segno dell’house music e dei resident di casa Paolo Pompei e Luis Bertman, che tornano più carichi che mai, mentre in Plus Room ci sono Max Marino e Matteo Passerini. Ogni notte ad impreziosire le note suonate dagli specialisti della console, non mancheranno le voci di Lele Sarallo e Lory Voice. Durante il weekend in prima serata dalle 21.00, sarà possibile consumare un buon aperitivo o una più sostanziosa cena a buffet, per affrontare al meglio le frenetiche notti all’EUR.

LUIS BERTMAN: Dj e produttore italiano Techno/Tech-house apprezzato per una sua accurata selezione musicale che mostra in ogni set sempre unico e adatto a tutti i “Dancefloor”. Le sue melodie sono spesso accompagnate da suoni elettronici in grado di integrarsi in qualsiasi situazione e di lasciare il segno in ogni party. Bertman apre i party con i suoi set ai migliori Dj internazionali come: Loco Dice, Dubfire, Len Faki, Ralf, Ilario Alicante, Loco Dice, Adam Beyer, ecc. Nel corso degli anni ha suonato nei migliori club come: Palazzo dei congressi, Spazio 900, Atlantico live, Salone delle Fontane, Room26 Audiodrome, e nell’estate del 2016 inizia la collaborazione nel famoso locale Pacha. Le sue produzioni sono molto Apprezzate dai migliori Dj e suonate nei migliori Festival e Club Mondiali.

PAOLO POMPEI: Da oltre venticinque anni il dj Paolo Pompei si è imposto ed affermato come uno dei migliori dj dei club romani e non. I suoi esordi avvengono in uno dei locali che hanno fatto la storia del clubbing; il “Veleno”. Dal Veleno ad altre location di livello il passo si fa brevissimo: arrivano in sequenza dal Divina, al Gilda (dove per 8 anni è dj resident), passando per i 4 anni al Piper oltre che all’Energy eall’Art Cafè, senza dimenticare Maison, 45 Giri, Cabala, Bar Bar, Etò e Saponeria. Da Roma Paolo parte poi alla conquista delle migliori one night e locali di tutta Italia: “Pineta” di Milano Marittima, “Costes” di Firenze, “Fura” di Desenzano,”Byblos” di Riccione e “Paradiso” di Rimini, e in Sardegna al “Pepero Club” di Porto Cervo. Diventa poi il dj resident di Spazio 900 dove collabora anche oggi. Ha avuto il piacere ed onore di aver avuto in consolle con lui i migliori dj e cantanti del mondo (Frankie Knuckles, Tony Humpries, Little Louie Vega, Dimitri From Paris, Bob Sinclar, DJ Gregory, Dennis Ferrer, Ultra Nate, Barbara Tucker…e molti altri). E’ stato il resident dei beach party ormai storici la domenica pomeriggio al Blu’ di Fregene e della Rambla a Maccarese.

Giovedì 31 ottobre 2019, dalle Ore 20.30

ROOM 26 – Piazza Guglielmo Marconi, 31 – Roma (EUR)

presenta:

SAMSARA

HALLOWEEN

LA SPIAGGIA PIÚ PAZZA D’ITALIA SBARCA AL ROOM26 NEL WEEKEND PIÚ FOLLE DELL’ANNO

LINE UP:

GIOVEDI’ 31 OTTOBRE ● HALLOWEEN NIGHT pres. SAMSARA ON TOUR

Dalle h.20.30 Preserata in Hall26 con Buffet

Dalle h.23.30 Disco in Room26 & Plus Room – DjSet con i Djs resident del Samsara

VENERDI’ 1°NOVEMBRE ● FOREVER YOUNG – IL PARTY ANNI’90

Resident Main Room Double Fab e Marco Gioia

Resident Plus Room Chicco Allotta e Riccardo Soares

SABATO 2 NOVEMBRE ● IL SABATO HOUSE

Resident Main Room Paolo Pompei e Luis Bertman

Resident Plus Room Max Marino e Matteo Passerini

Voice by Lele Sarallo e Lory Voice

MODALITA’ INGRESSO

Aperitivo & Cena a Buffet dalle ore 21.00 / Discoteca dalle ore 23.30 alle ore 4.30

Prezzo in Lista: 20€ Uomo / 10€ Donna (drink incluso)

L’ingresso “Fuori Lista” subirà un supplemento di 5€ sul ticket al botteghino

