Sanremo 2020: ascolti record per la prima serata del Festival

l 70° Festival di Sanremo apre con un ascolto record, il migliore dal 2005 per share: sono stati 10 milioni 58 mila, con uno share del 52.2 per cento, i telespettatori che hanno seguito su Rai1 la prima serata di Sanremo 2020. La prima parte è stata vista da 12 milioni 480 mila persone con uno share del 51.2, mentre la seconda ha avuto 5 milioni 709 mila spettatori e uno share del 56.2.

Il picco d’ascolto in termini di telespettatori è stato registrato alle 21.45 con 14 milioni 942 mila, in termini di share alle 00.27 con il 59.6 per cento. “Sanremo Start”, dalle 20.51 alle 21.32, ha avuto un ascolto di 12 milioni 841 mila con il 44.0 di share. Molto bene la striscia “Prima Festival” con 8 milioni 636 mila e il 31.5 di share.

Grande attenzione al Festival anche sui social: nell’intera giornata di ieri la rassegna sanremese ha registrato 3 milioni 40 mila interazioni (fonte: Nielsen Content Ratings), con una crescita dell’8 per cento rispetto al risultato della prima giornata del Festival dello scorso anno (2 milioni 817 mila interazioni). Ascolti rilevanti anche per le trasmissioni di Rai1 dedicate al Festival: “Unomattina” ha avuto un ascolto medio di 971 mila spettatori e uno share del 18.0, mentre “La vita in diretta” è stata seguita da 2 milioni 51 mila ascoltatori e uno share del 15.4. Su Rai2, “Tg2 Costume e Società” è stato visto da 1 milione 489 mila spettatori con uno share del 9.5.

Tra le altre trasmissioni Rai, da segnalare su Rai1 “L’Eredità – La sfida dei 7” con 3 milioni 782 mila spettatori (share del 21.7), saliti a 5 milioni 850 mila (share del 27.2) per il gioco finale. Nella mattinata di Rai3 molto bene “Agorà” (578 mila e il 9.8) e “Mi manda Raitre” (482mila con l’8.7). Nel pomeriggio di Rai3, inoltre, “Geo” ottiene 1 milione 782 mila con il 12.8 di share. Seguitissima l’informazione Rai: il Tg1 delle 20 ha fatto segnare il record stagionale con 6 milioni 862 mila spettatori e il 27.5 di share. Il Tg2 delle 13 ha ottenuto un ascolto di 2 milioni 240 mila e il 15.5 per cento. Il Tg3 delle 19 è stato seguito da 2 milioni 260 mila persone (share dell’11.6), salite a 2 milioni 738 (share del 12.2) per le edizioni locali della Tgr.

Per quanto riguarda il prime time, su Rai2 “Big Hero 6” ottiene un pubblico di 650 mila spettatori (share del 2.3), mentre su Rai3 “#Cartabianca” fa segnare 787 mila spettatori (share del 3.2). Le reti Rai si aggiudicano la prima serata (15 milioni 724 mila e il 55.2), la seconda serata (8 milioni 818 e il 61.0) e l’intera giornata (5 milioni 180 mila e il 45.6).