Santa Cecilia, Ruberti: nuova stagione in Cavea segnale di ripartenza

Roma – “L’Accademia di Santa Cecilia rappresenta un tassello fondamentale per la cultura del Lazio e del Paese. Quella di oggi e’ una giornata importante per la vita culturale della citta’ e del territorio: la realizzazione del Festival ‘Beethoven STARt’ nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica e’ un ulteriore segnale di ripartenza per la cultura della nostra regione all’insegna della qualita’ e dell’eccellenza nel 250° anniversario dalla nascita di uno dei piu’ grandi compositori della storia.”

“La Regione Lazio, in qualita’ di socio fondatore, supporta l’Accademia di Santa Cecilia: un lavoro di forte sinergia non solo per sostenere uno dei piu’ importanti cartelloni concertistici d’Europa ma anche per portare tali eccellenze su tutto il territorio laziale, come fatto negli anni scorsi con il progetto europeo Music Up Close Network e nelle zone del sisma. Mi auguro che dopo la ripartenza arriveranno nuovi spunti per l’animazione del territorio cosi’ come auspico che si possa ripetere l’esperienza della Lazio Youth Card che ha permesso a tanti under 30 di partecipare ai concerti dell’Accademia.”

“Ringraziamo l’Accademia, il Presidente dall’Ongaro e il Maestro Pappano per la passione e l’impegno profusi anche nel corso dei mesi di lockdown, rimanendo sempre vicini ai cittadini e al loro pubblico con la collaborazione di RAI cultura: un lavoro importante testimoniato dai grandi numeri dei social. Condividiamo la richiesta di ampliare il numero posti all’aperto e al chiuso. In settimana uscira’ una nuova ordinanza per gli eventi all’aperto mentre si stanno operando verifiche per quelli al chiuso, che presentano grandi differenze per dimensioni e impiantistica, al fine di facilitare la programmazione delle prossime stagioni. Stiamo valutando se sia possibile inserire entrambe le misure in unica ordinanza”. Cosi’ in un comunicato Albino Ruberti, Capo di Gabinetto della Regione Lazio.