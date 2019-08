Sant’Egidio: domani a Roma ricordo Rom sterminati ad Auschwitz

Roma – Il 2 agosto 1944, 75 anni fa, venne liquidato lo Zigeunerlager del campo di Auschwitz-Birkenau: in un solo giorno oltre 4 mila persone, in maggioranza donne e bambini, furono sterminate nelle camere a gas. Per questo, da alcuni anni, e’ stato istituito il RomaGenocide Remembrance Day, la giornata in ricordo del genocidio dei Rom e Sinti durante la Seconda guerra mondiale, definito in lingua romani’ Porrajmos (divoramento) o Samudaripen (sterminio) che provoco’ mezzo milione di vittime di questa popolazione. La Comunita’ di Sant’Egidio, impegnata da anni accanto a Rom e Sinti, si stringe accanto a questa minoranza, la piu’ numerosa in Europa, e invita a ricordare la sua storia segnata da disprezzo e persecuzioni. Lo scorso 20 luglio, durante un pellegrinaggio della memoria ad Auschwitz-Birkenau, mille studenti liceali e universitari del movimento ‘Giovani per la Pace’, provenienti da tutta Europa, hanno onorato le vittime del nazifascismo, deponendo una corona di fiori anche sulla lapide in lingua romani’, che ricorda lo sterminio di Rom e Sinti. La memoria del genocidio provocato da ideologie razziste sia un monito per contrastare la diffusione nella societa’ di parole e comportamenti discriminatori e violenti e favorire la piena integrazione del popolo Rom, composto ancora oggi soprattutto di minori, cui va garantita integrazione scolastica, sanitaria e abitativa.