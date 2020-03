Scatta la passione! A Roma il corso di fotografia da non perdere

L’Associazione Culturale Policromi di Roma presenta il corso “Fotografia Base” per principianti, aperto a tutti quelli che desiderano avvicinarsi e approfondire la straordinaria arte della fotografia.

Cosa ha di straordinario questo corso? Prima di tutto la sua organizzazione, a partire dalla (coraggiosissima) realtà di Policromi.

Al grido di “ne facciamo di tutti i colori!“, Policromi è infatti una Associazione Culturale punto di riferimento per i professionisti della comunicazione, del giornalismo e della ricerca sociale su Roma. E’ anche una sede di co-working, eventi, corsi di formazione, sala pose e tanto tanto ancora.

“Che tu sia un appassionato o un fotografo alle prima armi, questo corso è la tua occasione per imparare in modo efficace, pratico e intuitivo tutto quello che c’è da sapere per imparare a fotografare partendo dalle basi.” Così si presenta il corso di fotografia base di questa associazione culturale romana.

Il corso partirà lunedì 16 marzo 2020 con la prima lezione in aula. Il calendario prevede8 lezioni della durata di 2 ore ciascuna che si terranno nella sede di Policromi. Oltre a queste sono previste 2 uscite collettive, in gruppo quindi, anch’esse della durata di 2 ore ciascuna durante le quali si svolgeranno le esercitazioni pratiche in esterno.

Si contano quindi un totaledi 10 incontri teorico-pratici per un totale di 20 ore (8 lezioni in aula + 2 uscite collettive).

Verranno fornite tutte le dispense delle lezioni, compiti da svolgere a casa e link di approfondimento. Si verrà anche inseriti in un gruppo Facebook chiuso dove ci si potrà confrontare con gli altri corsisti ed esporre le proprie domande agli insegnanti.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza. Il corso è a numero chiuso e può accogliere fino a un massimo di 15 persone. Per partecipare è quindi fondamentale prenotarsi il prima possibile.

La sede di Policromi si trova a Roma in Via Casilina 369/A (di fronte alla fermata Filarete del trenino termini-laziali, e a 200 metri dalla metro C Malatesta) ed è quindi molto facile da raggiungere sia coi mezzi che con la macchina (non è scontato trovare parcheggio facilmente in un quartiere di Roma!).

Le lezioni saranno ricche di contenuti utili per affrontare il meraviglioso mondo della fotografia. Grazie alle lezioni teoriche e pratiche si potranno imparare le diverse funzioni degli apparecchi fotografici e come usare i differenti obiettivi. Inoltre, verrà insegnato cosa sono e come gestire i tempi di scatto, i diaframmi, la sensibilità, la composizione fotografica, il funzionamento dei sensori digitali e tutti i segreti per utilizzare al meglio la macchina fotografica.

Docente del corso di fotografia base è Pierpaolo Scavuzzo, fotoreporter professionista con esperienze lavorative in diversi generi fotografici e pubblicazioni su tutti i principali periodici nazionali ed esteri.

Il suo è un approccio pratico e semplice, disponibile a continui feedback, consigli e approfondimenti personalizzati.

Policromi è una realtà piccola e molto coraggiosa. Anche per questo motivo una delle prerogative assolute è la proposta di corsi e progetti a prezzi competitivi per offrire opportunità di interesse e qualità senza pesare sulle tasche dei giovani corsisti.

Il costo per questa edizione del corso base di fotografia è di 180€ (anziché 250€). Inoltre, sono previste due speciali offerte con ulteriori agevolazioni:

Un codice sconto del valore di 10€ sull’iscrizione al corso BASE per i primi 5 corsisti che effettuano la pre-iscrizione inviando una email con nome, cognome, numero di telefono all’indirizzo info@policromi.it o compilando il modulo online all’indirizzo http://www.policromi.it/iscriviti;

Uno sconto del 20% sull’iscrizione al corso AVANZATO per tutti gli iscritti al corso BASE.

Per informazioni su prezzi e per la registrazione al corso sono disponibili il numero di telefono 349-3486828, oppure l’indirizzo mail info@policromi.it.

Sul sito www.policromi.it ci sono invece tutte le info sul corso base di fotografia e su tutti gli altri eventi in calendario.