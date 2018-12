Lezioni di cucina in versione social al Porto Fluviale di Roma

Roma – Sbarca al “Porto fluviale” di Roma l’ultima tendenza in tema di food entertainment, ovvero una lezione di cucina per conoscersi. È questa la formula innovativa della Social dinner che Acea con Te, il programma di raccolta punti della multiutility romana, organizzerà mercoledì 12 dicembre a Roma, presso il ristorante di via del Porto fluviale a Testaccio.

Seguendo il format “Fornelli a spillo” ideato dalla blogger Anna Buffa per coniugare convivialità e familiarità, a partire dalle 18 i partecipanti assisteranno a una lezione di un mago chef-entertainer che spiegherà loro tutti i segreti per realizzare una cena appetitosa e veloce. Una volta terminata la lezione, verranno divisi in gruppi, ciascuno dei quali dovrà realizzare una portata della cena che poi, una volta terminata la preparazione, consumeranno tutti insieme.

I partecipanti all’evento avranno così la possibilità di imparare tante ricette per diverse portate, dall’aperitivo al dessert, e, allo stesso tempo, l’opportunità di socializzare nel migliore dei modi possibili, ovvero davanti a una cena prelibata.

La “Social dinner” è uno degli appuntamenti esclusivi dedicati agli iscritti al programma fedeltà di Acea con Te: l’adrenalina di un giro in pista alla guida di una Ferrari, l’emozione di arrampicarsi su un’antica fortezza, ma anche corsi, sono solo alcune delle emozioni in calendario che Acea con Te regala ai propri utenti.

Per iscriversi e ricevere tutte le informazioni è sufficiente collegarsi al sito www.aceaconte.it e inserire i dati richiesti; una volta iscritti, per guadagnare punti bastano semplici gesti come condividere l’iscrizione sui propri profili social, creare un avatar o attivare servizi web come la domiciliazione della bolletta o la ricezione della bolletta elettronica.