“Sono un segno” al Teatro Due di Roma dal 3 al 6 ottobre

Chi sono gli intersessuali? Sappiamo cosa vuol dire? Sappiamo come si sentono? Siamo in grado di comportarci in maniera naturale parlando di qualsiasi argomento con una persona intersessuale? Vogliamo metterci in gioco?

Sono queste le domande che si poneSono un segnolospettacolo scritto, diretto e interpretato da Laura Dotta – Rosso che dal3 al 6 ottobre è in scena al Teatro Due di Roma.

Sono un segno è un’opera che racconta un percorso: quello di una persona che vuole conoscere, informarsi, vuole capire e divulgare i messaggi appresi perché una persona non intersessuale, non per forza non si è mai sentita fuori luogo e non ha provato le stesse angosce. Sicuramente le ha provate solo in ambiti diversi.

Siamo tutti dei segni nel momento stesso in cui nasciamo, nel momento in cui decidiamo di esistere e dobbiamo capire che le nostre sensazioni, se condivise, possono essere più potenti. Intersessuali non è un segno di vergogna o di emarginazione.

“Ho voluto informarmi, capire, andare oltre me stessa, sperimentare il giudizio naturale che a me, e alle persone, veniva purtroppo spontaneo senza conoscere o provare a percepire le emozioni delle persone intersessuali. Volevo andare oltre la prima impressione, eliminare paure infondate, far comprendere alla gente che se tutti dichiarassimo la nostra percezione del mondo avremmo la sensazione di essere meno soli e meno strani” afferma l’attrice.

Un segno, un movimento nell’aria che indica che tutti possiamo creare uno spostamento, essere di ispirazione per qualcuno, tutti noi abbiamo le potenzialità per migliorare o peggiorare la vita di una persona.

SONO UN SEGNO

di e con Laura Dotta – Rosso

TEATRO DUE – ROMA

vicolo dei due Macelli, 37

dal 3 al 6 ottobre 2019

dal Giovedi al Sabato ore 21.00

Domenica ore 18.00

Biglietto 10 euro

Info 06 678 8259