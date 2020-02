Souvenir dal 4 al 16 febbraio al Teatro Roma

Dal 4 al 16 febbraio al Teatro Roma andrà in scena “Souvenir”, una commedia brillante scritta da Andrea Bizzarri. La Boutique Enveloppe, centro di produzione di buste destinate a negozi di alto livello, sta per chiudere i battenti. I due giovani proprietari, Viola e Giampaolo, sposi da qualche anno, sono ormai ai ferri corti e hanno deciso di mettere in liquidazione la società della quale sono proprietari. A farsi carico della liquidazione il notaio Poldo Bolivar che, sicuro di portarla a termine con successo, si trova, invece, di fronte a una situazione imprevista: entrambi i contendenti rinunciano ad un tavolo, ultimo oggetto della suddivisione, seppure di gran valore. Il motivo? Un ricordo.

L’oggetto in questione ricorda ad entrambi la loro storia d’amore e precisamente, quando sopra quel tavolo, fecero l’amore. Sullo sfondo di un fallimento aziendale, ecco apparire in primo piano i rapporti di coppia, non quelli di chi ha vissuto trent’anni insieme, ma di due giovani appena sposati che con estrema facilità giocano a disfare tutto quello che hanno creato. E sarà proprio la freschezza dei due, unita all’incredulità del povero Poldo a conferire alla pièce una grande comicità ed un finale a sorpresa che non deluderà lo spettatore.

Teatro Roma

DAL 4 AL 16 FEBBRAIO 2020

di Andrea Bizzarri

con Gianni Ferreri, Alida Sacoor, Andrea Bizzarri

regia di Giancarlo Fares

musiche originali di Massimiliano Pace

scene Sandro Ippolito

costumi Lucia Mirabile

aiuto regia Viviana Simone

TEATRO ROMA – VIA UMBERTIDE 3 (PIAZZA S. M. AUSILIATRICE), ROMA 06.78 50 626