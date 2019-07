Spazi urbani al centro incontro a Maxxi su Roma-Milano

Roma – Grazie all’Alta Velocita’, Roma e Milano da 10 anni vivono un allargamento della territorialita’ urbana che coinvolge gruppi sempre piu’ ampi di persone, abituate a spostarsi e a vivere ‘tra’: per lavoro, per amore, per semplice curiosita’. Ma le due citta’, nonostante i continui contatti, quanto si conoscono, al netto dei fondamentali? Come cambiano gli spazi urbani tra la Citta’ eterna e quella meneghina, e quanto influenzano i comportamenti dei propri abitanti? Quanto sono simili e quanto sono diverse tra loro? Ne parlano, martedi’ 9 luglio al Maxxi, manager, professionisti, operatori della cultura, artisti e innovatori, nel corso del secondo appuntamento del ciclo di incontri ‘Roma-Milano andata e ritorno’, un progetto – ideato e a cura di Roberta Petronio con la sponsorship di Trenitalia – che arricchisce la collaborazione tra Museo nazionale delle arti del XXI secolo e Triennale di Milano.

Dopo aver analizzato il valore del tempo nei due capoluoghi, il secondo appuntamento (ore 21, Piazza del Maxxi, ingresso libero fino ad esaurimento posti) e’ dedicato agli Spazi urbani: ‘Come cambiano, e come ci stanno cambiando’. Intervengono: Carlo De Vito, presidente Fs Sistemi Urbani; il comico monologhista romano Saverio Raimondo, nuovo volto della Stand-Up Comedy italiana, su Netflix con lo spettacolo ‘Il Satiro Parlante’ e su Comedy Central con Ccn; Chicco Testa, presidente Telit Communications spa; Clara Tosi Pamphili, storica della moda e del costume, e vicepresidente Palaexpo; il giornalista Michele Masneri. Modera l’editorialista del Corriere della Sera, Paolo Conti. Sullo stesso tema e’ in programma un appuntamento a Milano venerdi’ 12 luglio in Triennale.