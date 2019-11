Stadio Domiziano, giornata infanzia con ‘Mamme and City’

Roma – Nella splendida cornice dello stadio Domiziano, l’Associazione romana Mamme and the City, da sempre al fianco di mamme e famiglie, organizza il prossimo 16 novembre l’evento ‘We are the Children’, dedicato ai diritti fondamentali dei Bambini, in occasione della Giornata Mondiale dell’Infanzia celebrata il 20 novembre. L’incontro, gratuito e con il patrocinio di II Municipio del Comune di Roma, Fimp Federazione Italiana Medici Pediatri, Consiglio regionale del Lazio e Garante dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lazio, e’ un’occasione di confronto tra famiglie, istituzioni ed esperti del settore su cinque diritti fondamentali dei bambini: il diritto alla famiglia, il diritto all’istruzione, il diritto al cibo, il diritto alla salute ed il diritto al gioco. Il tema della giornata e’ sviluppato da due punti di vista differenti: i genitori avranno la possibilita’ di partecipare a sessioni informative volte a sensibilizzare sull’importanza dei diversi diritti e, contemporaneamente, i bambini potranno scoprire il senso dei diritti attraverso il linguaggio a loro piu’ affine, il gioco. Ogni sessione informativa, dedicata ad ogni singolo diritto, e’ tenuta sia da istituzioni sia da esperti del settore. Saranno presenti il Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lazio, Jacopo Marzetti, l’assessore alle Politiche Educative, Scolastiche e per la Famiglia del II Municipio, Emanuele Gisci, il presidente del Comitato per l’Unicef di Roma, David Santodonato.

Parteciperanno inoltre il presidente dell’Ainc, Associazione Italiana Nutrizionisti in Tavola, Domenicantonio Galata’, il presidente ed Inventore di Remmy Car Baby Alert, primo dispositivo salva bebe’ brevettato a livello mondiale, Salvamento Academy nella persona dell’avv. Giancarlo Ascanio. Scopo dell’evento e’ quello di analizzare piu’ da vicino le tematiche strettamente collegate ai vari diritti, cercando di sensibilizzare sempre di piu’ genitori e bambini. Si parlera’ di sicurezza in auto, con un approfondimento sulla nuova legge 117/2018 che introduce l’obbligatorieta’ dei dispositivi antiabbandono come supporto ai genitori per evitare nuovi casi di ‘amnesia dissociativa’, tragicamente finite sulle pagine di cronaca negli ultimi anni. E, ancora, di diritto alla salute dei bambini, con un particolare focus sulle manovre salvavita che, se utilizzate correttamente, possono aiutare in un primo soccorso. Si affronteranno temi legati al cibo, cercando di capire come mangiare il piu’ sano possibile, senza sprechi e senza sfruttare le energie del pianeta. E poi ancora la tutela dei nostri figli sin da piccolini dai pericoli del web.

“Dopo anni di attivita’ al fianco di famiglie e bambini, mi sono resa conto di quanto i nostri figli siano fortunati ma al tempo stesso poco consapevoli di tale fortuna- spiega Valentina Latini, Ideatrice dell’evento e fondatrice dell’Associazione Mamme and the City- I diritti dovrebbero essere di tutti, ma purtroppo ancora non e’ cosi’ e per questo con la nostra Associazione ho pensato di realizzare un evento come questo, con l’obiettivo di attirare l’attenzione di grandi e piccini”. L’Associazione No Profit Mamme and the City, nasce nel 2014 dall’idea di alcune donne e amiche che nella maternita’ hanno trovato nuovo slancio e nuovi stimoli mettendoli al servizio di altre mamme. Nel corso degli anni ha proposto attivita’ di supporto alla maternita’, incontri formativi, momenti di svago e servizi di supporto alla famiglia. Ancora oggi e’ un punto di riferimento per tante mamme e famiglie romane e con questo evento vuole aprire le porte a chiunque abbia voglia di avvicinarsi a temi sensibili come I diritti dei Bambini”.