Stagione Estiva 2020 del Teatro di Roma, dal 2 luglio spettacoli, concerti, laboratori dall’arena di India al palco dell’Argentina

TEATRO DI ROMA – TEATRO NAZIONALE

VERSO IL RITORNO

SPETTACOLI, LABORATORI, CONCERTI NELL’ESTATE DEL TEATRO DI ROMA

DAL 2 LUGLIO UNA STAGIONE ESTIVA STRAORDINARIA

PER TORNARE AD ABITARE IL TEATRO E IMMAGINARE UN NUOVO INIZIO

GIORGIO BARBERIO CORSETTI – MASSIMO POPOLIZIO – DAVIDE ENIA

GIACOMO BISORDI –LABORATORIO PIERO GABRIELLI – ORCHESTRA DI ROMA TRE

ALESSANDRO SCIARRONI – MONICA DEMURU – BARTOLINI/BARONIO

DOM-, FABIO CONDEMI, INDUSTRIA INDIPENDENTE, MK, MUTA IMAGO, DARIA DEFLORIAN

LACASADARGILLA – MARTA GILMORE – TEATRODELLEAPPARIZIONI –

DOMINIO PUBBLICO – FUORI PROGRAMMA

IL PROGRAMMA FA PARTE DEL NUOVO PALINSESTO DI ROMA CAPITALE ROMARAMA

Il Teatro di Roma riapre alla città, agli artisti e al pubblico, offrendo una Stagione estiva straordinaria per tornare a essere luogo da vivere con il pensiero, l’incontro, le prove e lo spettacolo. Dall’arena del Teatro India al palcoscenico dell’Argentina, tra spettacoli, concerti, laboratori e rassegne, VERSO IL RITORNO, che dà il titolo al cartellone, è un invito a trascorrere insieme questa estate romana per recuperare le tante tracce emerse, a partire dalle quali far germogliare un nuovo modo di fare comunità e prepararsi alla Stagione che verrà.

Il Teatro Argentina – con ingressi limitati a 200 posti – si trasforma in un luogo di produzione e coinvolgimento, dove la musica si intreccia al teatro e al racconto: si inizia iI 2 luglio (ore 21, posto unico 5€) dalle note di Shadows. Le memorie perdute di Chet Baker, titolo del diario di una vita scritto dal jazzista ritrovato dieci anni dopo la sua morte, che il trombettista Fabrizio Bosso, il pianista Julian Oliver Mazzariello e la voce di Massimo Popolizio interpretano e rileggono. Felice ritorno anche per l’affabulatore siciliano Davide Enia, tra i protagonisti delle passate stagioni, che riporta in scena Maggio ‘43, una drammaturgia che scompone, intreccia e rielabora le testimonianze del massacro di Palermo il 9 maggio ’43, con i bombardamenti che distrussero la città prima dello sbarco degli Alleati (26 luglio ore 21, posto unico 5€); e ancora un ritorno di repertorio firmato dallo stesso Enia con un’altra odissea umana, quella degli sbarchi nel Mediterraneo del pluripremiato L’abisso, in scena nella programmazione estiva del MAXXI, in collaborazione con il Teatro di Roma (17 luglio ore 21). Aprono una finestra sui processi creativi e di formazione la restituzione del workshop L’arte di curare del Laboratorio Integrato Piero Gabrielli (15 luglio ore 21) – nato in occasione della Giornata internazionale dell’Infermiere, che raccoglie in un testo teatrale vissuti e testimonianze di chi era in prima linea nei giorni dell’emergenza – e le prove aperte della prossima produzione del Teatro di Roma, con sei attori, Uomo senza meta, per la regia di Giacomo Bisordi e la drammaturgia di Arne Lygre, una microsaga familiare, dissezione anatomica dei nostri sentimenti in tempi di neoliberismo trionfante e crudele favola politica (30 e 31 luglio ore 21). Ad accompagnare il programma estivo, tutti i sabati di luglio (4, 11, 18 e 25 ore 19) Musica dalle finestre, concerti all’aperto dalle finestre dell’Argentina, dedicati ad autori del ‘900 con il sax protagonista, in collaborazione con l’Orchestra di Roma Tre.

Il Teatro India si fa arena estiva all’aperto – con capienza massima di 154 posti – per accogliere il pubblico nei suoi spazi esterni, portando in scena alcune tra produzioni e ospitalità della stagione teatrale interrotta dall’emergenza pandemica: i corpi in rotazione di TURNING_Orlando’s version di Alessandro Sciarroni, una danza che rimanda a una trasformazione circolare ed esplora il lavoro in punta della danza classica (9 e 10 luglio ore 20, posto unico 5€); il ‘jukebox-umano’ in carne e voce di Monica Demuru che dà vita ai materiali sonori raccolti tra Roma, Prato e Cagliari per il solo site-specific Jukebox di Encyclopédie de la Parole (16 e 17 luglio ore 21.30, posto unico 5€); il congegno drammaturgico e sonoro, sospeso tra dialogo teatrale e indagine letteraria, dei RedReading di Bartolini/Baronio, in cui il teatro incontra la potenza dei libri in un esercizio di vicinanza, con un doppio appuntamento: FEROCEMENTE VIVI_scavando a mani nude, intrecciando fili (dal libro Al centro di una città antichissima di Rosa Mordenti, 11 luglio ore 21.30, posto unico 5€) e UN GIORNO BIANCO_dove il noi dimora in me (dal libro Ho costruito una casa da giardiniere di Gilles Clément 18 luglio ore 21.30, posto unico 5€).

Dopo l’ubiquità digitale di Radio India, gli artisti di Oceano Indiano – DOM-, Fabio Condemi, Industria Indipendente, mk, Muta Imago, con la collaborazione per l’occasione di Daria Deflorian – ricominciano a irrorare il teatro in presenza, iniziando a lavorare ad un nuovo formato radiofonico, questa volta più fisico, performativo e collettivo, Cronache Fluviali, che in quattro weekend – 3-4, 10-11, 17-18, 24-25 luglio, ore 18.30-21.30, di cui solo primo weekend non prevede pubblico – e in quattro capitoli – Partenze, Navigazioni, Avvistamenti, Mare Aperto – traccerà una peregrinazione sonora di ascolti musicali, field recording, interviste, interventi lungo le sponde del Tevere, partendo dal Teatro India e arrivando fino al mare. L’estate di India si conclude con un affaccio nel programma di Oceano Indiano, di cui andrà in scena Pezzi anatomici di mk (dal 28 al 30 agosto, posto unico 5€), una serie di aperture coreografiche in cui fare convivere luogo della visione e luogo della ricerca.

In questa estate di ripresa e ripartenza, le attività partecipative per adulti e per famiglie e bambini restano il fulcro del teatro. Gli artisti docenti della Scuola Serale tornano in versione estiva, nell’arena del Teatro India, con Corofilla di Monica Demuru (29 giugno e 6, 13, 20, 27 luglio dalle ore 19, per un massimo di 40 persone), e con Bagni di Suono di Pescheria (30 giugno e 7, 14, 21, 28 luglio dalle ore 19, per un massimo di 60 persone). Tra i progetti per l’infanzia, Marta Gilmore conduce WONDERLAND, 5 giornate laboratoriali, tra teatro e musica, per bambini e ragazzi (dai 9 ai 14 anni, dal 30 giugno al 5 luglio) con restituzione finale in formato audiovisivo; inoltre, per le nuove generazioni e per il pubblico delle famiglie, il teatrodelleapparizioni propone lo spettacolo Ritorno al Teatro, spazi di storie e racconti che accompagnano adulti e bambini verso la sera, per condividere un tempo insieme alle stelle (dai 7 anni e per adulti; 12 e 19 luglio India; 18 e 25 luglio Torlonia; ore 20), e il laboratorio Cerchiamoci che terrà i bambini impegnati con varie attività mentre i genitori assistono agli spettacoli (dai 7 ai 10 anni; 9, 17 e 24 luglio India).

L’arena del Teatro India ospiterà la settima edizione del Festival Dominio Pubblico_La Città agli Under 25, una piattaforma immaginativa per le nuove generazioni che prova a ricreare una comunità intorno al teatro e alle arti (24, 25, 26, 30, 31 luglio e 1 agosto); inoltre, Fuori Programma, che propone uno sguardo sul paesaggio delle più interessanti e recenti produzioni coreografiche e della danza contemporanea, a cura di Valentina Marini (28, 29 e 30 luglio). Ad accompagnarci verso la fine dell’estate, lacasadargilla con il suo trasmettitore spaziale millenario IF – Invasioni dal futuro che invia immagini, suoni e storie tratte dalla migliore letteratura di fantascienza (dal 24 al 30 agosto).

In queste prime fasi di riapertura il Teatro di Roma torna ad affacciarsi sulla città in una concatenazione di prospettive e punti di vista differenti, alla ricerca di una connessione ancora più forte e trasversale con chi la abita. Ad anticipare la stagione, nascerà a fine agosto il Cantiere dell’immaginazione, un ciclo di incontri aperti al pubblico e tavoli di lavoro rivolti a cittadini di tutte le generazioni e realtà differenti attive nel territorio. Una chiamata pubblica in cui il Teatro si mette a servizio della città offrendo un tempo e uno spazio per creare connessioni, tracciare nuove lingue comuni, condividere nel modo più ampio possibile un pensiero di costruzione del fare cultura a Roma. Nel frattempo, prende il via il Cantiere Amleto o della gioventù usurpata, condotto dal direttore artistico Giorgio Barberio Corsetti e da Massimo Sigillò Massara, negli spazi all’aperto del Parco di Tor Tre Teste al Quarticciolo.

Il palinsesto digital continua a rimanere uno strumento di archivio di pensiero e di condivisione in remoto, riadattandosi al ritmo della programmazione dal vivo. #TdROnline – spazio digitale che per tre mesi è stata l’unica occasione di incontro per condividere voci, racconti, dialoghi e un nuovo senso del fare cultura – accompagnerà e coniugherà l’offerta virtuale con le esperienze reali attraverso modalità, allo stesso tempo, parallele e diversificate nella traiettoria della ripartenza.

