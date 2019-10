Julie (Natalia Belitski) indossa sempre guanti gialli da cucina, e’ molto sicura di se’ e sembra non essere scalfita da nulla. Trascorre, per scelta, una vita all’insegna dell’ozio e di tanto in tanto decide di farsi ricoverare in una clinica psichiatrica per sfuggire a qualsiasi tipo di responsabilita’. Segni particolari: e’ una piromane.

Agnes (Luisa-Céline Gaffron) lavora nella clinica psichiatrica dove viene ricoverata Julie. E’ attenta verso i suoi pazienti, e diventa ben presto il supervisore di Julie. Nella vita privata, e’ sposata ed ha una bimba di tre anni.

Segni particolari: non mostra alcun interesse nei confronti della figlia.

Julie e Agnes sono le protagoniste di “Stay Still” di Elisa Mishto, regista italiana residente a Berlino; il film e’ stato presentato nella sezione Panorama Italiano di Alice nella Citta.’ all’interno della Festa del Cinema di Roma.

Elisa Mishto in questo suo primo lungometraggio (di cui e’ anche sceneggiatrice) racconta la vita di due donne, molto diverse tra loro, ma unite dalla stessa paura di non riuscire a soddifsfare le aspettative della societa’ in cui vivono.

Cosi come Julie sceglie di restare immobile e non fare nulla nella sua vita, Agnes, sceglie di vivere una vita che non le appartiene, delegando al marito la crescita della figlia e rifugiandosi in alcol e fumo per sfuggire alla propria incapacita’ di assumersi le sue responsabilita’.

Succede quindi che quando queste due donne si incontrano, diventano l’uno lo specchio dell’altra, fino a creare delle dinamiche esplosive tra di loro e tra i pazienti della clinica psichiatrica.

“Stay Still” arriva dopo il cortometraggio “Emma and the Fury” (sempre con protagonista Natalia Belitski), e “States of Mind”, documentario girato in un ospedale psichiatrico.

Alla conferenza stampa del film erano presenti sia la regista Elisa Mishto che l’attrice Natalia Belitski.

Elista Mishto ha spiegato come e’ nata l’idea di ambientare la storia in una clinica psichiatrica: “Il mio primo lavoro importante e’ stato un documentario girato in una clinica psichiatrica, ho passato due anni in questa clinica ed ho avuto modo di scoprire un mondo veramente particolare, in parte molto nascosto, molto affascinante, un mondo di dolore ma anche di grandissima fantasia. Quindi diciamo che l’ambientazione del film viene da quell’esperienza. Poi in realta’, la storia della protagonista, Julie, nasce poi da altre necessita’, era forse piu’ personale”.

Natalia Belitski ha spiegato invece come ha affrontato il ruolo di Julie: “Julie e’ un personaggio un po’ inquietante, non ci si innamora subito di lei, anche per me e’ stato lo stesso. Ho avuto bisogno di tempo per trovare una connessione con lei, poiche’ ama tenere sotto controllo le persone che le sono accanto”.

“Stay Still” e’ prodotto da Andrea Stucovitz ed interpretato da Natalia Belitski, Luisa-Celine Gaffron, Martin Wuttke, Jürgen Vogel e Giuseppe Battiston.

Uscira’ al cinema nel primo semestre del 2020 distribuito da Istituto Luce Cinecitta’.

Sylvia Fortini