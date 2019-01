“Studio per uno spettacolo divertente sull’anoressia” dal 25 al 27 gennaio 2019 al Teatro Studio Uno di Roma

In scena al Teatro Studio Uno dal 25 al 27 gennaio 2019 “Studio per uno spettacolo divertente sull’anoressia” di e con Carlotta Piraino e Sonia Scialanca, uno

lavoro che nasce dal bisogno autobiografico di indagare un’esperienza forte e personale, analizzandola per capirla a fondo dopo molti anni dall’averla vissuta.

Comicia così un viaggio alla ricerca del “perchè” aprendo uno spazio, un non luogo, fatto di incontri in cui la protagonista decide di fare a medici e pazienti la stessa

domanda: Cos’ è, per te, l’anoressia? Perchè questa “cosa” non è facile da capire, è qualcosa che insieme salva e distrugge, una improduttiva identità di resistenza. Dalla definizione come malattia al suo dissolvimento in storia personale, questa “cosa” prende gradualmente forma in una pluralità di voci emozionate.

La vicenda autobiografica dell’autrice allora si mescola e si confonde alle storie delle altre, mantenendo la forma sospesa di uno spettacolo che si presenta come uno

studio, come una domanda aperta a cui è impossibile far seguire un’unica risposta.

Restano le storie, raccontate a tu per tu nel clima dell’incontro tra amiche, restano le confessioni e i confronti, insieme a quello, durissimo, dello sguardo su se stessi

e su ciò che di noi non riusciamo ad accettare. Le biografie allora si staccano dallo stretto confine personale e diventano condizione universale: l’incapacità di vedersi per quello che si è, la difficoltà dell’ascolto dei propri desideri e, soprattutto in un momento di passaggio come può essere quello dell’adolescenza, dei suoi modelli e della sua corsa in questo lavoro, in cui si mescolano sapientemente gesti rabbiosi e disperati a momenti buffi e delicati,lasciando nello spettatore anche lo spazio vitale per un sorriso.

La musica è un potente canale per raccontare la polifonia delle storie, conducendoci per mano da un frammento all’altro di questo viaggio tra le canzoni e i racconti, in una sorta di “two women show” dalle sonorità un pò rock, in cui un’attrice e una musicista, dialogando tra di loro, trovano insieme l’unica possibile risposta…se tante sono le strade, se difficile è trovare la via e ogni tanto ci si perde, c’è sempre la possibilità di andare…in un’altra direzione.

“Studio per uno spettacolo divertente sull’anoressia” dal 25 al 27 gennaio 2019

Teatro Studio Uno, Via Carlo della Rocca, 6 (Torpignattara).

Ingr. 12 euro. Tessera associativa gratuita

Ven – Sab ore 21.00, Dom. ore 18.00

Per info: 3494356219- 3298027943

www.teatrostudiouno.com – info.teatrostudiouno@gmail.com