Supermagic – Festival di Magia dal 24 gennaio al Teatro Olimpico

Torna l’imperdibile appuntamento con Supermagic. Dal 24 gennaio al 3 febbraio, esclusivamente al Teatro Olimpico di Roma, i più grandi illusionisti e prestigiatori provenienti da tutto il mondo si esibiranno in un nuovo spettacolo ai confini della realtà.

Supermagic, lo spettacolo di varietà magico più grande d’Europa, giunto alla 16ª edizione, rinnova il suo stile e porta il pubblico indietro nel tempo, in un passato fatto di rituali alchemici, pietre filosofali, veggenti e stregoni. Un nuovo spettacolo: “Supermagic Alchime”.

Otto incredibili talentuosi illusionisti e prestigiatori sullo stesso palco, uno staff di oltre 20 artisti, 2 ore di indimenticabile spettacolo, 80 operatori, tutti con un unico obiettivo: lasciare il pubblico a bocca aperta.

Tra sorprendenti apparizioni, levitazioni e illusioni mai viste prima in Italia, Supermagic 2019 “Alchimie” vuole stupire ancora una volta tutti i suoi fans con performances mozzafiato. Una esperienza magica travolgente per sognare e divertirsi con la grande magia dal vivo.

PAOLO CARTA è un brillante illusionista italiano, eclettico artista ed inventore di originali illusioni. Ha ricevuto numerosi premi internazionali ed è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica per meriti artistici nel campo dello spettacolo. Si è esibito nei teatri più prestigiosi di tutto il mondo e nei parchi di divertimento a tema, tra cui Gardaland, dove ha ricoperto anche il ruolo di direttore artistico. Consulente magico per la tv e per musicals come Mary Poppins della Disney, presenterà le sue ultime invenzioni: straordinarie illusioni che trasporteranno il pubblico in un futuro distopico con atmosfere ispirate al film Mad Max, in una perfetta combinazione di mistero, energia e tensione.

NATHALIE ROMIER è una cantante e trasformista francese, esibitasi nei migliori festival musicali dedicati a Édith Piaf. Il suo numero di trasformismo, andato in onda sui principali canali televisivi, è stato recentemente premiato come il miglior numero di Magia Comica al Campionato Mondiale della Magia FISM del 2018. Musica francese, trasformismo e comicità sono gli elementi di questo sorprendente numero. Un pollaio si apre, una piuma vola e NathalieRomier appare sul palco incantando con la sua voce e trasformandosi nelle più grandi stelle della storia della musica francese, cambiando i suoi abiti in una frazione di secondo, sempre circondata da un pizzico di follia.

NIEK TAKENS è un eccellente manipolatore olandese. Avvicinatosi alla magia da bambino, inizia sin da subito a vincere importanti e numerosi primi premi nei campionati nazionali ed internazionali, aggiudicandosi il titolo di vice campione europeo nel 2017 ed il Golden Prize nel 2018. Si è esibito in tutto il mondo, da Las Vegas a Shangai, meravigliando con il suo numero, espressione dell’eleganza e della perfezione del movimento. Le sue tecniche uniche ed originali sono state definite “un nuovo stile nell’arte magica della manipolazione”. Abile ed impeccabile, porterà sul palco stupore, destrezza e vera Magia.

LORD MARTIN è un coinvolgente illusionista francese, vincitore del Trofeo Robert Houdin come Migliore Spettacolo di illusioni e di due trofei internazionali Madrake, l’equivalente di un doppio Oscar nel campo della magia. Con la sua troupe di artisti si è esibito nei teatri di tutta Europa e per i principali canali televisivi. Un vero Lord scozzese circondato da insoliti personaggi, che porteranno in scena incredibili illusioni e sorprendenti apparizioni, in un clima bizzarro e straordinario.

SANGSOON KIM è un giovane e creativo prestigiatore coreano, vincitore del premio come numero più originale all’ultimo Campionato Mondiale della Magia FISM 2018. È stato acclamato ed applaudito in tutto il mondo, fino a Las Vegas passando per i più importanti spettacoli europei. Un numero innovativo, visuale, dinamico e colorato, dove il sogno di un giovane collezionista di scarpe si trasforma in realtà. Incredibili cambi colore, dimensione e forma… tutto con un unico paio di scarpe, una felpa e un giovanissimo mago.

MAXIM è un talentuoso prestigiatore italiano, affermatosi rapidamente sul territorio nazionale per le sue capacità tecniche ed artistiche, ha vinto il primo premio al concorso internazionale di San Marino nel 2018 e si è già esibito in alcuni tra i più importanti spettacoli di magia in Italia e all’estero. Il suo numero, benché ispirato al classico mago in frac con le colombe, stupisce con meravigliosi effetti moderni di forte impatto visivo e dimostra uno straordinario affiatamento con le sue magiche assistenti alate.

JEROME MURAT è un eccezionale artista e illusionista francese, vincitore della bacchetta d’oro “Golden Wand” al Montecarlo Magic Stars. Si è esibito nei teatri e per le televisioni di tutto il mondo, ed è stato per anni la principale attrazione del famoso “Lido de Paris”. Il suo originale numero rappresenta una perfetta fusione tra mimo e magia, che mette in scena un universo di emozioni. È uno dei numeri più apprezzati dal pubblico di Supermagic, torna al Teatro Olimpico a grande richiesta dopo 11 anni.

REMO PANNAIN è l’ideatore e l’organizzatore di Supermagic, noto avvocato penalista romano, appassionato all’arte della prestigiazione sin da bambino. Raffinato prestigiatore, ha vinto numerosi premi nazionali ed internazionali. Anche quest’anno, come da tradizione, intratterrà il suo pubblico con una nuova storia e lo stupirà con un nuovo memorabile effetto magico.

TEATRO OLIMPICO

dal 24 gennaio al 3 febbraio 2019

SUPERMAGIC 2019

“ALCHIMIE”

Festival internazionale della Magia – 16ª edizione

Con

NIEK TAKENS (Migliore Manipolatore – Campionato Europeo – Olanda 2017)

NATHALIE ROMIER (Migliore Numero Magia Comica – Campionato Mondiale – Corea 2018)

SANGSOON KIM (Numero Più Originale – Campionato Mondiale – Corea 2018)

LORD MARTIN (Migliori Grandi Illusioni – Mandrake De Cristal – Parigi 2012)

JEROME MURAT (Migliore Artista – Mandrake D’Or – Parigi 2011)

PAOLO CARTA (Migliore Illusionista – Cavaliere della Repubblica per meriti artistici)

MAXIM (Migliore prestigiatore – Concorso Internazionale – San Marino 2018)

e con la partecipazione di REMO PANNAIN (Premio di close up – Concorso internazionale – Cannes 1984)

L’Oscar della Magia

Supermagic è il più grande spettacolo di magia che ha ospitato, nel corso delle precedenti edizioni oltre 80 stelle mondiali dell’illusione, applaudite da circa 190.000 spettatori.

Supermagic è stato riconosciuto come “Migliore spettacolo di magia” dalla “FédérationInternationaledesSociétésMagiques” (l’organismo che riunisce tutti i circoli magici del mondo, la più alta autorità del settore) nel settembre 2018. E’ l’unico spettacolo di magia dal vivo in Italia che offre, ogni anno, solo l’eccellenza dei prestigiatori e degli illusionisti premiati al campionato mondiale delle arti magiche o che hanno ottenuto importanti riconoscimenti internazionali. E’ lo spettacolo magico con più tentativi di imitazione.

Supermagic è l’unica occasione in Italia per entrare da protagonisti nel mondo dell’illusione; è lo spettacolo pensato per far sognare gli adulti, ma che piace anche ai bambini.

dal 24 gennaio al 3 febbraio 2019

Teatro Olimpico

Piazza Gentile Da Fabriano, 17

Tutti i giorni alle ore 21.00, sabato ore 16.30 e 21.00, domenica ore 15.30 e 18.30

Info e prenotazioni gruppi 06.32659927 – ufficiopromozione@teatroolimpico.it

Biglietti da 24€ a 52€