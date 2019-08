Taste of Roma dal 19 al 22 settembre all’Auditorium Parco della Musica

ITALO ACCOMPAGNA I SUOI VIAGGIATORI ALL’EVENTO PIU’ GOLOSO DELLA CAPITALE

Tutto è pronto per ospitare all’Auditorium Parco della Musica l’ottava edizione di Taste of Roma, l’evento che ogni anno riunisce in una sola location i migliori chef per una quattro giorni interamente dedicata alla cucina d’eccellenza. 14 grandi chef della Capitale proporranno un menu degustazione da 4 portate gourmet che permetterà di vivere un’esperienza gastronomica unica nel suo genere e da condividere con amici, familiari e colleghi. Quest’anno per la prima volta una realtà come Italo diventa Partner della manifestazione, il primo operatore privato italiano sulla rete ferroviaria ad alta velocità “accompagnerà” tutti i suoi viaggiatori a Taste of Roma con uno sconto speciale e riservato per l’acquisto dei biglietti a un prezzo goloso!

Taste of Roma e Italo hanno pensato a golose sorprese per chi viaggia e desidera ritagliarsi un momento da passare in compagnia all’insegna della buona cucina. Per tutti coloro che si recheranno alla manifestazione, esibendo all’ingresso un biglietto Italo utilizzato o da usare durante la settimana dell’evento, ci sarà uno sconto del 20% (biglietto da 16,00 euro e biglietto VIP da 60,00 euro). Per chi invece non sta già più nella pelle e vuole portarsi a casa i biglietti in prevendita, Taste of Roma e Italo hanno pensato a un utilissimo codice dedicato che sarà reperibile sui treni e nelle lounge Italo di Roma e Milano: basterà inserirlo accedendo al sito www.tasteofroma.it per ottenere uno sconto del 20%.

TASTE OF ROMA IN BREVE

DOVE: Giardini Pensili – Auditorium Parco della Musica – viale Pietro de Coubertin, 30 – 00196 – ROMA

QUANDO: 19, 20, 21, 22 settembre 2019

ORARI di apertura al pubblico:

19/9 – giovedì 19:00 – 24:00

20/9 – venerdì 12:00 – 15:30 (su accredito) | 19:00 – 24:00

21/9 – sabato 12:00 – 17:00 | 19:00 – 24:00

22/9 – domenica 12:00 – 17:00 | 19:00 – 24:00

COSTO BIGLIETTI: 16,00 euro – biglietto VIP e biglietto VIP Diners Club International 60,00 euro

I biglietti saranno in vendita su www.tasteofroma.it (già disponibili in prevendita) e in loco presso la biglietteria dell’Auditorium Parco della Musica. Biglietteria ufficiale TicketOne.

La biglietteria in loco aprirà un’ora prima dell’inizio dell’evento e chiuderà un’ora prima dell’orario di chiusura della manifestazione.

Per pagare i prodotti e le consumazioni, è ritirabile gratuitamente presso le casse e tutti i Wine Bar la Card Sesterzi (ricaricabile con multipli di 5€).

Per essere aggiornati sulle ultime novità:

sito: https://www.tasteofroma.it – FB @tastefestivalsitalia – Twitter @TasteOf_IT – Instagram @tastefestivalsitalia – YouTube @Taste Festivals Italia

BEIT EVENTS è un’agenzia specializzata nell’ideazione e produzione di eventi che ruotano intorno al mondo del Food & Drink. Unica nel suo genere in Italia, grazie all’expertise maturata negli anni nel settore, BEIT Events sviluppa format che spaziano dai grandi eventi a momenti più circoscritti e studiati ad hoc di marketing esperienziale e corporate.

BEIT: www.beitevents.it – FB @beitevents

Taste Festivals Italia: Taste of Milano e Taste of Roma sono i due grandi eventi prodotti da BEIT Events e che concentrano in loro l’eccellenza della ristorazione. Unici nel loro genere, propongono una sperimentazione sempre orientata al concetto di novità. Il progetto è un mix di esperienze di qualità che dà l’opportunità di vedere schierati assieme grandi maestri della cucina e stimati chef. Taste of Milano e Taste of Roma hanno la capacità di coinvolgere ogni anno migliaia di visitatori che arrivano da tutta Italia e che si ritrovano all’appuntamento perché incuriositi e stimolati dall’interesse di degustare sempre nuove creazioni di alta cucina a un prezzo accessibile. La presenza dei migliori chef d’Italia, di dietisti, strateghi alimentari e delle più riconosciute food blogger, sviluppa una risonanza e un coinvolgimento da parte dei media a livello nazionale. Per i Brand partner presenti è anche un’occasione unica di visibilità che offre loro nuove opportunità per incontri e ampliamento del mercato. Quest’anno Taste of Milano festeggia la 10ma edizione.

Italo è il primo operatore privato italiano sulla rete ferroviaria ad alta velocità, ed il primo operatore al mondo ad utilizzare il nuovo treno Alstom AGV, detentore del primato di velocità ferroviaria. La flotta dei treni Italo è composta da 25 treni Agv 575 in grado di viaggiare ad altissima velocità, fino a 360 Km/h e 22 nuovi Italo EVO di cui 12 già in servizio. Con la sua flotta Italo offre viaggi ricchi di esperienze di intrattenimento e servizi personalizzati, nel massimo comfort, e pensati per le diverse esigenze di ogni tipo di viaggiatore. 4 gli ambienti di viaggio: la Smart offre grande qualità a prezzi competitivi. La Comfort è il mix perfetto tra la convenienza della Smart e la comodità della Prima. La Prima è dedicata a chi, in viaggio, cerca comodità e un servizio curato e attento. www.italotreno.it