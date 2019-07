Teatri d’Arrembaggio: dal 2 al 4 agosto Daniele Fabbri con Saturday Comedy Live, Calderone Artistico Burlesco e laboratori per bambini

Al Teatro del Lido a ingresso gratuito in arrivo la prima Saturday Comedy Live a cura di Daniele Fabbri, con Davide Marini, Alessandro Caroni, Mauro Kelevra e Stefano Rapone, il C.A.B.A.R.E. Calderone Artistico Burlesco Anarchico Rigorosamente Eclettico, uno speciale Laboratorio della Creta per i più piccoli

Teatro del Lido – Via delle Sirene, 22. Ingresso gratuito. Ven ore 17.30, Sab ore 21.00, Dom ore 19.00

Sul lungomare di Ostia, prosegue l’Estate Romana con Teatri d’Arrembaggio – Piraterie, Incanti e Castelli di Sabbia, che entra nel mese di agosto con un fine settimana di laboratori per i più piccoli, clownerie, Stand Up Comedy e tante risate: il 2 agosto per la sezione Castelli di Sabbia, il Laboratorio della Creta a cura di Antonietta La Rocca; il week end prosegue con la staffetta di Stand Up Comedy a cura di uno dei pionieri del genere in Italia, Daniele Fabbri, in compagnia di Davide Marini, Alessandro Caroni, Mauro Kelevra e Stefano Rapone per il format Saturday Comedy Live, in scena sabato 3 agosto; chiudono il fine settimana gli InCanti, con l’esilarante cabaret circense della Compagnia de “La Settimana Dopo”, domenica 4 agosto con C.A.B.A.R.E. Calderone Artistico Burlesco Anarchico Rigorosamente Eclettico. Tutto a ingresso gratuito al Teatro del Lido.

Il Laboratorio della Creta per bambini/e dai 6 ai 10 anni a cura di Antonietta La Rocca propone un originale laboratorio manuale. “Giocare” con questo materiale fatto di acqua e terra, infatti, è sempre divertente, ma in quest’occasione si trasforma in un’esperienza creativa e sensoriale durante la quale i bambini imparano a conoscere la materia che hanno in mano, a trattarla, ad ammorbidirla e a manipolarla.

Sabato 3 agosto, è protagonista la Stand Up Comedy guidata da un maestro di cerimonie d’eccezione: Daniele Fabbri, attore, performer, autore e comico noto e apprezzato su tutto il territorio nazionale. Saturday Comedy Live, con Davide Marini, Alessandro Caroni, Mauro Kelevra e Stefano Rapone, è un evento di intrattenimento puro e di respiro moderno e internazionale con una primissima scelta di giovani artisti della Stand Up Comedy italiana.

Per gli Incanti della domenica, il 4 agosto alle 19.00 va in scena La Settimana Dopo con C.A.B.A.R.E. Calderone Artistico Burlesco Anarchico Rigorosamente Eclettico, con Emanuele Avallone, Daniele Spadaro, Manuela Belmonte, Nicola Macchiarlo. Uno spettacolo di arte varia, sempre in divenire e con una buona dose di imprevedibilità, condito da artisti di stagione, rigorosamente biologici e a kilometro zero. Musica, nuovo circo, giocoleria, clown e un’irresistibile interazione con il pubblico di grandi e piccini, per un viaggio multiforme e cangiante, dal ritmo rutilante.

Teatri d’Arrembaggio è ideato dall’Ass. Cult. Valdrada, interamente gestita da giovani artiste under 35, in net-working con l’ente pubblico Teatro del Lido/TdR. L’iniziativa è parte del programma dell’Estate Romana promossa da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale e realizzata in collaborazione con SIAE.

Con Teatri d’Arrembaggio – Piraterie, Incanti e Castelli di Sabbia, appuntamento dal 20 luglio al 25 agosto al Teatro del Lido di Ostia (Via delle Sirene, 22). Ingresso gratuito.

Per i laboratori, è richiesta la prenotazione all’indirizzo info@valdradateatro.it