Teatro di Roma, annullate tutte le attività fino al 3 aprile per emergenza coronavirus

Il Teatro di Roma – Teatro Nazionale comunica l’annullamento delle attività e degli spettacoli programmati nei suoi teatri – Argentina, India, Torlonia e Teatri in Comune – fino al 3 aprile 2020, alla luce delle nuove disposizioni previste dal DPCM del 7 marzo per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19.

Inoltre, il Teatro di Roma informa che la struttura rimarrà chiusa al pubblico fino a lunedì 16 marzo (compreso) e saranno forniti tempestivi aggiornamenti su eventuali ulteriori variazioni.

Per mantenere vivi i propri spazi in questi giorni di chiusure ed emergenze, il Teatro di Roma avrebbe voluto proporre idee, pensieri e progetti ‘alternativi’ a porte chiuse o fuori il teatro per raccontarlo e rappresentarlo all’aperto con le dovute distanze. L’emergenza che il paese sta affrontando con responsabilità e l’impossibilità della fruizione dello spettacolo dal vivo in ogni sua forma, ci costringe a chiudere il sipario nei nostri teatri e su possibili formati alternativi di rappresentazione, ma questo non indebolisce il senso della comunità e il rapporto con la città e gli spettatori. Appena sarà possibile il sipario si rialzerà e sarà ancora più forte la risposta culturale del teatro e il messaggio di ottimismo e di resistenza in tutto il paese.

La Biglietteria del Teatro Argentina riapre il 17 marzo e rimane a disposizione per il rimborso degli spettacoli di marzo (che saranno effettuati entro il 10 aprile) e per la gestione di abbonamenti e biglietti. Per informazioni contattare il numero 06.684.000.314, da lunedì a sabato dalle ore 10.00 alle ore 19, oppure scrivere a biglietteria@teatrodiroma.net.

Ogni ulteriore aggiornamento verrà pubblicato sul sito www.teatrodiroma.net oppure tramite i canali social del Teatro di Roma.

Elenco attività e spettacoli cancellati fino al 3 aprile 2020

ARGENTINA

– dall’11 al 14 marzo / Imitation of Life (Mundruzco)

– dal 17 al 22 marzo / When the Rain Stops Falling (Lisa Ferlazzo Natoli)

– dal 25 marzo / Dolore sotto chiave – Sik Sik l’artefice magico (Carlo Cecchi)

INDIA

– 14 e 15 marzo / Le Cercle (Nacera Belaza)

– dal 18 al 22 marzo / Fiabe Giapponesi (Chiara Guidi)

– dal 26 al 29 marzo / Timeloss (Amir Reza Koohestani)

– dal 26 al 29 marzo / Pezzi anatomici (mk)

TORLONIA

– 13 marzo / 46 tentativi di lettera a mio figlio (Claudio Morici)

– 21 e 22 marzo / RedReading (Bartolini/Baronio)

– 27 marzo / Wanderwoman (Arianna Dell’Arti) e Il tempo stinge di Davide Grillo

– 28 marzo / Roots Magic

Elenco sospese fino al 3 aprile 2020

ARGENTINA

– 8 marzo e 22 marzo / incontro Luce sull’Archeologia

VALLE

– La grande arte del ridere. Gli Scarpetta al Valle

TEATRO DI ROMA

06.684.000.314

www.teatrodiroma.net