Teatro di Roma, la lista degli eventi per le festività natalizie

Roma – È di scena il Natale al Teatro di Roma con un ricco cartellone festivo per trascorrere in compagnia e riscoprire insieme le emozioni antiche e autentiche del periodo natalizio. Prosa, musica, spettacoli per ragazzi, atelier per tutti e tanto divertimento coinvolgeranno il pubblico di ogni eta’, dai piu’ giovani alle famiglie, per vivere e regalare l’incanto e la magia del teatro.

Fino al 5 gennaio al Teatro Argentina in programma il capolavoro eduardiano La grande magia, che il regista catalano Lluís Pasqual porta in scena con ingegno e coraggiosa fantasia per affrontare la strepitosa opera di Eduardo sul rapporto tra realta’, vita e illusioni. Una lezione di verita’ in cui la risata indulgente sui vizi e i difetti dell’umanita’ si trasforma in una caustica denuncia dei miserevoli comportamenti umani e delle loro conseguenze.

Sul palco il “giuoco eterno” della tragedia della vita, con le sue atroci, brillanti e feroci illusioni. Non solo spettacolo, ma anche momenti di gioco e partecipazione attiva al Teatro Argentina che, il 23 dicembre (dalle 19 alle 22), apre il suo palcoscenico e tutti i suoi spazi ai cittadini con Facciamo il teatro – Scene su Hamlet e per Hamlet.

Un Atelier per festeggiare la fine di un anno e l’inizio di una nuova stagione di teatro insieme al direttore Giorgio Barberio Corsetti e agli artisti di Oceano Indiano (Dom-, Fabio Condemi, Industria Indipendente, mk, Muta Imago, in residenza al Teatro India).

Un’occasione eccezionale per attraversare anche i luoghi piu’ segreti dell’Argentina e condividere un’esperienza di immaginazione e creazione con 6 diversi curatori, tra artisti e compagnie, registi e danzatori, e una traccia comune, Hamlet. Hamlet a Roma. Hamlet per Roma, con l’indicazione di portare un libro da scambiare con i partecipanti e gli artisti (prenotazione alla mail atelier@teatrodiroma.net).

Appuntamento speciale il 30 dicembre (ore 21) con Popolizio legge Belli per il pubblico dell’Argentina in una serata-evento tra i versi affilati, cinici, disperati e rivoluzionari del cantore della Citta’ eterna piu’ acclamato di tutti i tempi, Gioachino Belli. La voce del regista e attore Massimo Popolizio e Valerio Magrelli, insieme sul palco, ci guideranno fra i Sonetti erotici e filosofici per restituire la Roma di oggi e di sempre, riscoprendo il celebre spirito di un popolo che appariva al poeta come una “grandiosa macchina parlante”, tutt’uno con la sua citta’.

Un super Natale anche per il pubblico dei piccoli e delle famiglie con le immancabili proposte del Teatro per le nuove generazioni – la Stagione variegata e dal respiro internazionale dedicata al pubblico giovane – a partire da Voce parole, rassegna di teatro di narrazione curata dal teatrodelleapparizioni.

Un programma di spettacoli e un laboratorio nella Sala Squarzina per interrogarsi su cosa significhi raccontare e ascoltare, tra fiabe classiche e nuove invenzioni: si inizia il 26 e 27 dicembre e il 3 e 5 gennaio con Fiabe da tavolo, di e con Fabrizio Pallara, sei fiabe viaggiano in sei valigie e due alla volta, in ogni incontro, verranno evocate con oggetti, suoni, racconti e immaginazioni (dai 4 anni); seguono il 28 dicembre Mattia e il nonno, di Roberto Piumini per la regia di Tonio De Nitto con Ippolito Chiarello, in scena il piccolo e il grande camminano insieme guardando il mondo e giocando con regole d’amore (dagli 8 anni);

il 29 dicembre HomesweetHome di e con Roberto Capaldo, storia di uno scoiattolo che dopo il lungo letargo decide di mettersi in cammino alla ricerca “della casa giusta” (dai 3 anni); il 4 gennaio Amore e Psiche di e con Daria Paoletta, che racconta un amore ostacolato dalla diversita’ dei due amati, il Dio Amore e la mortale Psiche (dagli 11 anni); infine il 3, 4 e 5 gennaio (dalle ore 15 alle 17) Narrare racconti e invenzioni, in un laboratorio tra le generazioni a cura del teatrodelleapparizioni per adulti accompagnatori e bambini (dai 6 ai 10 anni con prenotazione obbligatoria atelier@teatrodiroma.net).

Ad incantare grandi e piccini anche L’albero di Rodari, dal 17 al 22 dicembre nella Sala Squarzina, con gli attori della Piccola Compagnia del Piero Gabrielli, che porteranno in scena le letture di fiabe e filastrocche drammatizzate dalla regia di Roberto Gandini per ricreare un universo di fiaba, magici incanti e ricordi lontani. Storie di gioia e solidarieta’, soffici riflessioni sul rispetto dei diritti dei piu’ piccoli attraverso la poetica di Gianni Rodari.

L’atmosfera natalizia continua al Teatro Lido con il tradizionale appuntamento del Concerto di Natale, il 26 dicembre (ore 18), affidato quest’anno al talento dei Fiati Eco Quintet con un vasto repertorio che spazia dalla musica classica al jazz e alla musica etnica, con brani di Ibert, Gershwin, Mozart, Morricone accanto a brani della tradizione klezmer.

Ancora musica per festeggiare l’ultima notte dell’anno, il 31 dicembre (ore 22), con Fanfara station insieme a Marzouk Mejri, Charles Ferris e Ghiaccioli e Branzini, un trio che fonde la forza di una fanfara balcanica e elettronica con i ritmi e i canti del Maghreb. Imperdibile poi l’arrivo della Befana che, anche quest’anno, 5 e 6 gennaio (dalle ore 19) si presentera’ puntuale per trasformare il Lido in un villaggio incantato abitato da befane, folletti, buffi giocolieri e personaggi insoliti e stralunati, una girandola di suggestioni, divertimento e sorprese ricca di eventi, musica, spettacoli di magia e giocoleria.

Giunto alla 17a edizione, La Befana vien di notte, a cura di Catia Castagna, e’ l’appuntamento tradizionale per l’epifania che, oltre agli spettacoli teatrali e all’animazione per grandi e piccini, proporra’ la possibilita’ speciale per 50 bambini di trascorrere la notte in teatro in attesa della Befana e vivere la notte piu’ magica dell’anno in compagnia di personaggi da fiaba, racconti e tante attivita’ (prenotazione a promozione@teatrodellido.it).

La tradizione napoletana del caffe’ sospeso contagia anche il teatro, cosi’ sara’ possibile lasciare un Regalo Sospeso o un Biglietto Sospeso (per uno spettacolo di teatro ragazzi, acquistabile all’Argentina). Un dono molto speciale da mettere sotto l’albero di ogni bambina e bambino, tra i 3 e i 14 anni, che provengono da situazioni di disagio, di emarginazione, di difficolta’ familiare e che vivono in una struttura indicata dal Tribunale dei Minori.

Le associazioni Gruppo Sorriso Roma Onlus e A Caccia di Sogni accoglieranno questi doni (libri, offerte, oggetti, preferibilmente senza specifica di genere proprio per stimolare creativita’ e principi di uguaglianza) in punti di raccolta diversi della citta’ (Teatro India e Teatro Argentina; Angelo Mai; Carrozzerie | n.o.t; Libreria Tuba).

Infine, anche quest’anno il Teatro di Roma regala l’emozione del teatro con Abbonatale card: oltre 50 spettacoli, piu’ di 150 artisti in scena, per una speciale proposta natalizia valida per 2 ingressi al Teatro Argentina o 4 ingressi al Teatro India e al Teatro Torlonia al costo di 50 euro (acquistabile nelle biglietterie dei teatri oppure on-line su tdrcard.it fino al 31 gennaio 2020 e utilizzabile per tutti gli spettacoli compresi nei cartelloni dei teatri Argentina, India e Torlonia della stagione 19.20).