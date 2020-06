Teatro, Raggi: auguri di buon lavoro a nuovo Cda

Roma – “Faccio le mie congratulazioni a Emanuele Bevilacqua, riconfermato presidente del Teatro di Roma, e al nuovo Consiglio di Amministrazione. Noto con piacere la presenza di una forte rappresentanza femminile, segno positivo di un incremento delle quote rosa in ruoli di rappresentanza nella nostra citta’. Auguro a tutti un buono lavoro”. Cosi’ in una nota la Sindaca di Roma, Virginia Raggi commenta la nomina del nuovo cda del Teatro di Roma per il triennio 2020-2023.