Roma – Da martedì 4 dicembre al Teatro Roma è in scena “Chat a due piazze”, divertente commedia di Ray Cooney, già campione d’incassi a Londra e Parigi.

“Chat a due piazze” è il seguito della famosissima commedia “Taxi a due piazze” ed è interpretata da Gianluca Ramazzotti, Antonio Pisu, Alessandra Cosimato, Sara Adami, Giorgia Di Nicola, Marco Todisco e Paolo Perinelli, per la regia di Fabio Ferrari, le scene di Nicola Cattaneo e i costumi di Maria Vitta.

La vita ai tempi di internet può essere complicata anche se tutto va a gonfie vele per Mario Rossi, tassista, sposato da vent’anni con due donne contemporaneamente: Barbara, che vive a Piazza Irnerio e Carla, che vive a Piazza Risorgimento. Mario ha due figli adorabili, Alice da una moglie e Giacomo, dall’altra. Seguendo una precisa pianificazione di orari e turni di lavoro, Mario riesce per anni a nascondere la doppia vita fino a quando un giorno i suoi due figli, non sapendo di essere fratelli, si conoscono in chat e decidono di incontrarsi dando vita ad una progressione di equivoci e bugie.

A questo punto il povero tassista (Antonio Pisu), aiutato dall’amico Walter (Gianluca Ramazzotti) cercherà con ogni mezzo di mantenere il suo segreto. Telefoni che squillano, campanelli che suonano, porte che si aprono e si chiudono, gente che urla da una stanza all’altra, vizi e debolezze umane danno lo spunto per creare un meccanismo irresistibile di situazioni divertenti che innescano una girandola di equivoci, coincidenze e bugie, scandite da un ritmo coinvolgente dove il divertimento è assicurato. Una commedia esilarante che in passato ha riscosso successo con la coppia Fabio Ferrari e Gianluca Ramazzotti, con oltre 400 repliche.