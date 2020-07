Teatrodelleapparizioni con Ritorno al Teatro e Cerchiamoci dal 12 luglio al Teatro India e Teatro Torlonia

VERSO IL RITORNO STAGIONE ESTIVA 2020 DEL TEATRO DI ROMA

Per le nuove generazioni e per il pubblico delle famiglie il teatrodelleapparizioni propone lo spettacolo Ritorno al Teatro, storie e racconti che accompagnano adulti e bambini verso la sera, e il laboratorio Cerchiamoci che terrà i bambini impegnati mentre i genitori assistono agli spettacoli

RITORNO AL TEATRO

Spettacolo a cura di teatrodelleapparizioni

Teatro India 12 e 19 luglio _ Teatro Torlonia 18 e 25 luglio (ore 20; per adulti e bambini dai 7 anni)

CERCHIAMOCI

Laboratorio a cura di teatrodelleapparizioni

Teatro India 9 _ 17 _ 24 luglio (orario secondo l’inizio dello spettacolo del giorno; dai 7 ai 10 anni)

IL PROGRAMMA FA PARTE DEL NUOVO PALINSESTO DI ROMA CAPITALE ROMARAMA

In questa estate di ripresa e ripartenza, le attività partecipative e di spettacolo per grandi e bambini restano il fulcro del teatro. Così, viaggiando negli spazi all’aperto, tra India e Torlonia, il teatrodelleapparizioni propone una doppia opportunità teatrale per le nuove generazioni e per il pubblico delle famiglie.

Lo spettacolo Ritorno al Teatro, spazi di storie e racconti che accompagneranno grandi e piccini verso la sera, per condividere un tempo insieme alle stelle (per adulti e bambini dai 7 anni), in scena al Teatro India (12 e 19 luglio ore 20; posto unico 5€) e al Teatro Torlonia (18 e 25 luglio ore 20; posto unico 5€). Un appuntamento per incontrarsi e mettersi comodi, un grande cerchio per ascoltare, guardare, accogliere quello che accade. Musica, parole, movimenti, respiri e odori dell’aria si fanno strumenti di un’esperienza che appare all’improvviso e vibra nei corpi e negli sguardi, accompagnando gli ospiti adulti, bambine e bambini verso il buio; per condividere un tempo insieme alle stelle, in una danza collettiva del tempo presente.

Con il laboratorio Cerchiamoci al Teatro India, il teatrodelleapparizioni terrà i bambini impegnati con varie attività mentre i genitori assistono agli spettacoli (dai 7 ai 10 anni; 9, 17 e 24 luglio). Un laboratorio che nasce per delineare uno spazio in cui bambine e bambini possano esplorare le loro immaginazioni o tradurre le esperienze della realtà all’interno di storie e racconti, in una pratica collettiva. Raccogliere i pensieri, ordinarli e cercare la luce giusta per illuminarli, attraverso le parole e i gesti che arrivano liberi o che vengono scelti, all’interno di un incontro da cui far nascere una narrazione condivisa, percorrendo pensieri, dubbi, timori, fantasie dei più piccoli. Lungo la circonferenza di un cerchio, con gli sguardi che incontrano altri sguardi.

Spettacolo Ritorno al teatro

12 e 19 luglio Teatro India _ ore 20.00 – 21.30

18 e 25 luglio Teatro Torlonia _ ore 20.00 – 21.30

Per adulti e bambini dal 7 anni

Biglietti: posto unico 5€

Laboratorio Cerchiamoci

9 luglio ore 20-21.30

17 luglio ore 18.30-20

24 luglio ore 20-21.30 (l’orario potrebbe subire variazioni)

Il laboratorio è indirizzato alle bambine e ai bambini di chi vorrà vedere gli spettacoli serali programmati nelle giornate indicate.

Ingresso libero: per chi ha il biglietto dello spettacolo in concomitanza con prenotazione obbligatoria scrivendo a community@teatrodiroma.net

