Terra e Musica 2019: Festa del 1° Maggio Contadino a Roma è la nuova edizione del 1° maggio sul più grande prato verde di Roma e tempio del rock, all’Ippodromo Capannelle, dalle ore 9 alle 20. Porta il telo e al resto pensiamo noi! Live Music, Street Food, oltre 80 aziende agricole e artigiani doc del territorio.

Pic Nic sull’erba e Birre Artigianali tutto il giorno!

“Porta il telo e al resto pensiamo noi ”è l’invito per questa occasione speciale in cui i contadini, diventando chef per un giorno, offriranno street food di qualità: carciofi alla matticella, delizie alla piastra, mozzarelle appena fatte, lasagne, piatti veg e vegetariani, fave e pecorino e tanto altro cibo di fattoria, assieme alle migliori birre artigianali selezionate da Fustock birreria.

A Terra e Musica 2019 ci saranno inoltre Laboratori, degustazioni, scambio dei semi, attività per bambini (laboratorio “decorazione magliette, sacche, astucci e grembiulini” grazie a Graf), battesimo della sella, graditissima partecipazione dell’Asd rugby per appassionati e curiosi che vorranno provare l’emozione di questo sport e il mitico “terzo tempo”, mostra fotografica Terra & Foto dell’artista Elena Castellacci.

E non soltanto street food contadino di filiera corta, ma anche musica dal vivo, come in ogni festa del primo maggio che si rispetti. “Musica a Km 0” dalle ore 11 del mattino fino al tramonto! In collaborazione con Movimento Musica concerti di band emergenti ed indipendenti. E’ riservato uno spazio gratuito, accanto all’area pic nic, a musicisti e band che desiderano esibirsi e sostenere il nostro progetto di filiera corta. Sovranità musicale e alimentare.

Inoltre per tutti i bambini area giochi gonfiabili all’ingresso e il battesimo della sella dalle 11.00 alle 13:00 e dalle 14.00 alle 17.00 grazie a istruttori qualificati e dalle ore 15:00 le immancabili corse di galoppo di elevato spessore tecnico.

Terra e Musica 2019: Green Food For Future – Festa del Primo Maggio a Roma – Ippodromo Capannelle:

Terra e Musica 2019 è anche una giornata di solidarietà e sono moltissime le istituzioni e le associazioni del territorio che sostengono questo progetto.

Uniti per difendere la centralità della tematica “CIBO” quale presidio fondamentale per i diritti di cittadinanza, la tutela dell’ambiente e la promozione dell’economia locale:

Orto botanico Università di Tor Vergata, Greenpeace, Libera, Medici senza frontiere, Legambiente, Roma Natura, Emergency, Seed freedom, Navdanya International, ActionAid, Food ReLOVution, Cerealia Festival dei cereali, Rete Economia Solidale Ciociaria, Graf gruppo e rete per l’apprendimento e la formazione, Osservatorio Farmers Markets.

“Tutto ciò che mangi ha una conseguenza” è il messaggio del film indipendente di Thomas Torelli, “Food ReLOVution” il cui titolo abbiamo adottato come slogan. Un appello alla presa di coscienza e alla consapevolezza, un invito ad aderire alla filosofia del Mercato Contadino.

Ti invitiamo a venirci a trovare al mercato contadino degli agricoltori a km0, a condividere il nostro progetto di filiera corta, a cambiare il tuo impatto sul mondo. A dire tanti “no” con un “sì” al nostro mercato: un no ai tir sulle strade, al petrolio che li muove, all’agricoltura fatta di chimica, agli imballaggi-rifiuto che hanno preso il posto dei frutti della terra, un no ai prodotti dell’agroindustria e della grande distribuzione organizzata.

Vi ricordiamo che tanti produttori del territorio si danno appuntamento per diffondere la filiera corta ed il mangiare locale ai Castelli Romani, a Roma Capannelle e Roma Infernetto e Eur Torrino. Tutti sono invitati a portare sempre con sé la sporta per ridurre i rifiuti!

Buon cibo!

www.mercatocontadino.org

info 3898830642 info@mercatocontadino.org

https://www.facebook.com/events/408973719679174/