The Future State, le nuove promesse del rap di Roma al Goa Club venerdi’ 10 gennaio

Venerdì 10 gennaio Touch The Wood presenta “The Future State”, un evento speciale in cui si presentano i nuovi talenti della scena hip hop romana.

Giunto alla sua sesta edizione, questo format nel tempo ha ospitato producer e rapper che successivamente si sono affermati sul mercato italiano con forza, come Frenetik & Orang3, Sorrowland, Capibara o Close Listen,

In programma le esibizioni live della Garage Gang, di Security e di Radical, nuovi artisti che stanno arrivando all’attenzione dei media e del pubblico ottenendo le centinaia di migliaia di views e streaming su Youtube, Soundcloud e Spotify. Security e Radical sono appena stati annunciati anche nel cartellone artistico dell’apertura di Rock In Roma il 13 giugno.A questo si aggiungono i set dei resident Marco G. & Mr Kite e il back to back tra Amanda Lean e Not For Climbing. Da Bruxelles c’è anche la crew del party Trendy Belgium.

I Garage Gang sono un duo composto da KiKo e Nerototale, originari da Acilia. Con un’attitudine irriverente e produzioni lo fi hanno iniziato a far parlare di sé soprattutto attraverso il singolo “Veltroni”.

Il motto per le loro prime uscite era “musica, bella ideata, prodotta e registrata esclusivamente su GarageBand per iPhone”.

Ora le produzioni della Garage Gang sono decisamente più curate e le tracce più studiate. Alle componenti hip hop e lo fisi sono aggiunte componenti dance e house per un risultato molto originale. Tuttavia il duo non ha perso la loro ironia visibile in tracce come “Stellina” ed “Essere Pelati”.

Security è invece una giovanissima promessa classe 2002 proveniente dalla generazione Soundcloud rap.

Prendendo spunto dalla musica dei In The Panchine, del Truceklan e di Fabri Fibra, Security porta avanti un rap crudo realizzato anche su basi lofi con un immaginario scuro, a volte malinconico, a volte aggressivo. Quest’anno ha realizzato diversi featuring con alcuni membri della Love Gang come Ugo Borghetti e il producer Drone126. A questa si aggiunge una pregevole collaborazione con il duo rivelazione Psicologi.

Radical o Young Radical è un altro giovane rapper romano. Un piccolo fenomeno underground che sta generando tantissimi streaming su Youtube e Soundcloud. Recentemente ha collaborato anche con Rosa Chemical, Thelonious B o producer come Greg Willen.

Ispirandosi soprattutto a XXXTentancion, Radical si distingue per un rap dall’emotività violenta, con frasi urlate su basi trap e emo-rap. Come ha spiegato in un’intervista (Recovery Mag), Young Radical è un doppelgänger, attraverso il quale può sfogarsi e proiettare le sue aspettative e sogni:

“Radical è il mio alter ego cattivo di quando mi arrabbio e faccio musica, di quando faccio questa musica, no so come spiegarlo. Nella vita di tutti giorni io sono Daniele, quando invece sono su un palco, o davanti al microfono per registrare sono Radical.”

