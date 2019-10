Torna MOViE UP 2020 in occasione della XVII edizione di Alice nella città e della V edizione del MIA

MOViE UP 2020 REALIZZATO DA ASSFORSEO CON L’INIZIATIVA ITALIAN FILM BOUTIQUE FOR YOUNG AUDIENCE – ROMA LAZIO CINEMA DAYS FOR INTERNATIONAL BUYERS – V EDIZIONE

Anche quest’anno, in occasione della XVII edizione di Alice nella città e della V edizione del MIA, torna MOViE UP 2020, intervento realizzato da Assforseo e finanziato dalla Regione Lazio – Assessorato Formazione, Ricerca, Scuola, Università e Turismo (POR FSE 2014-2020), con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo delle competenze degli operatori per l’internazionalizzazione del settore audiovisivo. In particolare, sarà presente al MIA con l’iniziativa: ITALIAN FILM BOUTIQUE for Young Audience – Roma Lazio Cinema Days for International Buyers – giunta alla sua V edizione.

L’evento, realizzato da Assforseo, con il supporto di Alice nella città, presenta una vetrina di 20 titoli che comprende opere prime e seconde e privilegia contenuti destinati ad un pubblico young e young adult. L’obiettivo è promuovere le competenze degli operatori anche attraverso l’export dei prodotti dell’industria audiovisiva laziale, sostenendo insieme l’incoming di operatori stranieri del settore, come buyer, tv programmer e direttori di festival. Attraverso la Sovvenzione Globale MOViE UP 2020, Ass.For.SEO ha il piacere inoltre di collaborare con Alice nella città al progetto Pitchbook Mart, con lo scopo di presentare e promuovere, nell’Hub del Mia Market, una selezione di contenuti editoriali, destinati a un pubblico giovane, che hanno importanti potenzialità di sviluppo audiovisivo, mettendo in contatto autori ed editori con l’industria audiovisiva nazionale e internazionale.

Per maggiori informazioni:

MOViE UP – ITALIAN FILM BOUTIQUE

info@movieup2020.it – numero verde 800.777.519