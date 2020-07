Torna R-Estate a Torbella – Notti di cinema in piazza

Dal 13 al 26 luglio, si riaccendono le luci dell’ arena di Tor Bella Monaca sotto le torri promossa dall’ Osservatorio per la Legalità e la Sicurezza e dall’Assessorato alle Pari Opportunità della Regione Lazio con la direzione artistica di Alice nella città

In apertura Claudio Giovannesi ed 14 Luglio Riccardo Milani assieme a Paola Cortellesi

Dal 13 al 26 luglio, si riaccendono le luci dell’ arena di Tor Bella Monaca sotto le torri promossa dall’ Osservatorio per la Legalità e la Sicurezza e dall’Assessorato alle Pari Opportunità della Regione Lazio con la direzione artistica di Alice nella città

In apertura Claudio Giovannesi ed 14 Luglio Riccardo Milani assieme a Paola Cortellesi .

Torna dal 13 al 26 luglio a Piazza Castano, R-Estate a Torbella – Notti di cinema in piazza, l’arena cinematografica all’ aperto promossa dall’Osservatorio per la Legalità e la Sicurezza e dall’Assessorato alle Pari Opportunità della Regione Lazio, Alice nella città che cura la direzione artistica, Libera, Tor Più Bella, Every Child is My Child onlus, Zalib, Emergency ,con il patrocinio del Municipio VI di Roma Capitale ed il supporto di Mibact e Miur.

Dopo l’esperienza di “Cinema da casa” promossa sotto il lock down che ha fatto il giro del mondo ed ha messo assieme tutta la filiera, Alice nella città torna in piazza con un programma artistico di qualità e con una grande rete di distributori cinematografici, associazioni, artisti a sostegno della manifestazione.

Un’ arena gratuita, inclusiva, aperta, partecipata ed in ascolto che mette insieme tante realtà che lavorano nel quartiere e che inaugureranno con l’arena una serie di attività che si svilupperanno durante tutto l’anno divenendo vero e proprio presidio sul territorio grazie anche al supporto di Ater Roma.

Il 24 luglio inoltre sarà organizzata anche una serata dedicata alle scuole e alla realtà del quartiere con la proiezione di alcuni mediometraggi realizzati grazie al supporto del Mibac e del Miur.

A introdurre ogni giorno i film ci saranno artisti, assieme a giornalisti di settore come Ilaria Ravarino e Michela Greco, Luca Biscontini della rivista Taxi drivers, i ragazzi di Zalib e i giovani artisti come gli allievi del laboratorio diretto da Massimiliano Bruno. Oltre agli artisti del collettivo Every Child Is My Childo onlus presieduta da Anna Foglietta che introdurranno le proiezioni legate ai bambini e alla famiglia

L’Arena verrà inaugurata il 13 luglio dal regista Claudio Giovannesi che presenterà “Fiore”, il 14 luglio sarà invece il turno di Paola Cortellesi e Riccardo Milani che accompagneranno la commedia record di incassi “Come un gatto in tangenziale”.

Il 15 luglio sarà ospite Antonia Truppo per il film Lo chiamavano Jeeg Robot, Paola Minaccioni il 16 luglio per Every Child Is My Child introdurrà il film “Zanna Bianca”, mentre il 19 luglio per la ricorrenza dell’anniversario della morte di Paolo Borsellino il regista Marco Amenta presenterà il film “La Siciliana Ribelle” sulla vita di Rita Atria-

Il 20 luglio gli sceneggiatori e le protagoniste femminili Silvia D’Amico e Roberta Mattei accompagneranno la proiezione di “Non essere Cattivo” l’ultima opera del maestro Claudio Caligari. Il 21 sarà la volta di Agostino Ferrente reduce dalla vittoria al David di Donatello con Selfie mentre nella seconda parte della rassegna interverranno il 23 luglio Anna Foglietta presidente di Every Child Is My Child per introdurre “La canzone del mare” mentre Dario Albertini il 25 luglio introdurrà il suo acclamato esordio “Manuel”.

Tutte le proiezioni saranno anticipate da alcune sequenze dei film con le musiche di Ennio Morricone per rendere omaggio al grande Maestro appena scomparso

“Ancora una volta porteremo lo schermo sotto “le torri” per avvicinare il cinema alle persone – dichiarano i direttori artistici di Alice nella città Fabia Bettini e Gianluca Giannelli – Vogliamo restituire ad una delle piazze più rappresentative del quartiere, la sua funzione di spazio pubblico d’ incontro e condivisione di nuova socialità. Nel cuore di Tor Bella Monaca con l’ idea di sostenere la speranza e l’ impegno di quanti il quartiere lo cambiano ogni giorno sperimentando percorsi di riscatto e uguaglianza. Insieme ai tanti che combattono i fenomeni di illegalità e narcotraffico che da sempre travolgono e storpiano i sogni dei giovani Un’ azione concreta che coinvolgerà ancora una volta studenti, cittadini, Istituzioni, che insieme alle associazioni che quotidianamente agiscono per illuminare di speranza il loro quartiere, diventeranno testimoni di bellezza, giustizia e libertà, animando le proiezioni e gli incontri con i protagonisti del mondo del cinema e della cultura, che saranno con noi per rappresentare la voglia di riscatto di Tor Bella Monaca.”

Di seguito il programma completo delle proiezioni:

13 luglio, ore 21.00, FIORE/Regia di Claudio Giovannesi, 110′

14 luglio, ore 21.00, Come un gatto in tangenziale/regia di Riccardo Milani, 98′

15 luglio, ore 21.00, LO CHIAMAVANO JEEG ROBOT/ Regia di Gabriele Mainetti 112′

16 luglio, ore 21.00, ZANNA BIANCA/ Regia di Alexandre Espigares, 80′

17 luglio, ore 21.00, TORO SCATENATO/ Regia di Martin Scorsese 129′

18 luglio, ore 21.00, LA DONNA ELETTRICA/ Regia di Benedikt Erlingsson 101′

19 luglio, ore 21.00, LA SICILIANA RIBELLE / Regia Marco Amenta, 110′

20 luglio, ore 21.00, NON ESSERE CATTIVO/ Regia di Claudio Caligari 100′

21 luglio, ore 21.00, SELFIE/ Regia di Agostino Ferrente, 78′ ,

22 luglio, ore 21.00, GATTA CENERENTOLA/ Regia di Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri e Dario Sansone, 86′

23 luglio, ore 21.00, LA CANZONE DEL MARE/ Regia di Tomm Moore, 93′

24 luglio, ore 21.00, TOR BELLA MIA/ Regia di di Elisabetta Angelillo con gli studenti dell’IIS “Edoardo Amaldi”, 40′ e TUTTE STORIE NECESSARIE/Regia di di Simone Amendola, 40′.

25 luglio, ore 21.00, MANUEL /Regia di Dario Albertini, 98′

26 luglio, ore 21.00, DIAMANTE NERO / Regia di Céline Sciamma, 112′