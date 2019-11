Touch The Wood: Il rapper Dani Faiv live al Goa Club il 15 novembre

Touch The Wood presenta il 15 novembre del rapper Dani Faiv, una delle rivelazioni della scena rap degli ultimi due anni. In apertura e a seguire i set dei resident deejay del party Marco G. & Mr. Kite e Blckeby.

Nato e cresciuto a La Spezia, Dani Faiv si trasferisce a Milano lavorando come cameriere. Pur vivendo in difficoltà economiche, non smette di credere nel sogno di diventare un rapper,pubblicando diversi lavori tra cui il mixtape “Teoria del Contrario”. Viene notato da Jack The Smoker grazie a un freestyle realizzato sul format “The Real Talk”. Tra loro inizia una collaborazione e lo introduce nella Machete Empire Records, in cui fanno parte artisti come Salmo, En?gma e Dj Slait.

Nel 2017 Dani Faiv pubblica il suo primo album “The Waiter” dove racconta la sua vita. Un disco in cui è evidente un notevole salto di qualità del rapper ligure e raggiunge la 34esima prosizione della classifica FIMI nella settimana della sua uscita.

Nel 2018 pubblica un nuovo album “Fruit Joint” e il repack “Fruit Joint + Gusto” che vede collaborazioni di spicco come Takagi & Ketra, Shade, Tha Supreme, Nitro o Low Kid.

In queste canzoni le atmosfere diventano più positive e colorate.

Dani Faiv inoltre compare in molte delle tracce del recente Machete Mix Tap Vol. 4, compreso il tormentone “Yoshi”.Con questo ulteriore successo il rapper ligure ha confermato di essere uno degli rapper più brillanti e interessanti della sua generazione.

TOUCH THE WOOD presenta:

Dani Faiv Live

Venerdì 15 novembre 2019

Goa Club – Via Giuseppe Libetta 13, 00154 Roma

Ore 23:00

Biglietti: 10-15 euro

INFORMAZIONI: 06 5748277

http://www.touchthewood.it

https://www.facebook.com/touchthewood2007

https://www.instagram.com/touchthewood/