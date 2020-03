Touch The Wood Roma: a marzo arrivano Ty1, Madame e Fuera

Touch The Wood è il nuovo punto di riferimento per la scena hip hop, rap e trap di Roma. Con i suoi appuntamenti settimanali al Goa Club, il party ospita il meglio della scena nazionale e internazionale.

6 MARZO: TY1

Venerdì 6 marzo arriva a Roma il deejay TY1, volto storico della scena hip hop italiana.

Dopo il successo riscosso con le sue ultime produzioni “C’est la vie” con i featuring di Capo Plaza e dell’artista francese Dosseh e “Sciacalli” con i feat. di Noyz Narcos e di Speranza , TY1 è pronto ad infiammare nuovamente i dancefloor di tutta italia. Insieme a lui i resident del party Marco G. & Mr. Kite e Prest.

20 MARZO: MADAME (live)

Il 20 marzo Madame torna al Goa Club, è una delle grandi sorprese del rap Italiano. Dopo “Sciccherie” e “17”, la giovane classe 2002 originaria di Vicenza ha pubblicato il nuovo singolo “Baby”, un gioiellino prodotto da Crookers & Nic Sarno. Per Touch The Wood, promoters dell’evento, ci sono i dj set dei fondatori Marco G. & Mr. Kite e l’apertura di BMBX.

Madame ha una passione per Dante, Petrarca e Fabrizio De Andrè, ha collaborato con i due dischi di riferimento del genere del 2019: “Persona” di Marracash, “Mattoni” di The Night Skinny. A questo si aggiungono i singoli al fianco di Rkomi, con Ensi nel brano “Mira” e con Tredici Pietro come unico featuring nel progetto “Assurdo”.

27 MARZO: FUERA

Il 27 marzo arriva a Roma il rap elettronico dei Fuera, progetto con origini campane in cui rap, cantautorato e atmosfere elettroniche da club si uniscono per un risultato di grande interesse.

La sperimentazione è il loro perno fondamentale. Proprio per questo hanno dato vita a “NUOVO VINTAGE”, una raccolta di brani che vengono periodicamente pubblicati digitalmente sull’omonima playlist come tasselli di un puzzle concepito come fosse il loro ritratto sonoro.

Dopo aver pubblicato “The Black Racism” per Asian Fake, i Fuera hanno firmato con l’etichetta Sugar.

Per Touch The Wood ci saranno Marco G. & Mr. Kite e Blckeby.

TOUCH THE WOOD



IL PROGRAMMA DI MARZO 2020

(TY1 – MADAME – FUERA )



GOA CLUB

Via Giuseppe Libetta 13 – 00154 Roma

Ore 23:00

Biglietti: 10-15 euro

INFORMAZIONI: 06 5748277

http://www.touchthewood.it

https://www.facebook.com/ touchthewood2007

https://www.instagram.com/ touchthewood/