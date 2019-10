Touch The Wood Roma, la nuova stagione “One Step Beyond” 2019/2020

Tante anteprime nazionali e internazionali per uno degli eventi più importanti della scena rap e trap italiana

Intercettando in anticipo le nuove tendenze provenienti dal Regno Unito e dagli Stati Uniti, Touch The Wood è da anni il punto di riferimento per la scena trap e hip hop di Roma.

Non è un caso che realtà musicali come OVO (etichetta di Drake) o la ASAP Mob, o brand come Places + Faces, abbiano scelto il Goa Club come tappa dei loro tour in Italia.

Touch The Wood è fondamentale anche nella crescita della scena rap e trap locale e nazionale.

Infatti i primi Tauro Boys, Sorrowland o Izi, Rkomi, Tedua, le cui carriere erano in rampa di lancio, si sono esibiti proprio con Touch The Wood, per le loro prime date più importanti a Roma.

Oltre a Marco G. e Mr. Kite aka TTW, fondatori, art director e deejay del party, gli altri resident di questa stagione sono Prest e Blckeby, Bmbx. Il loro sound unisce il rap e l’hip hop con l’elettronica, l’UK garage e il new soul, creando una miscela personalissima che rende le loro serate uniche in Italia.

Ad Aggiungersi alla musica, la crew romana si occupa di moda, producendo una propria linea di abbigliamento e collabora con brand come Adidas, Diadora, Calvin Klein o Nike.

Con i ragazzi di Touch The Wood e il loro spirito di ricerca e apertura verso la novità, le notti di Roma non sono mai state così vicine a quelle di New York o di Londra.

IL PROGRAMMA DI OTTOBRE E NOVEMBRE

Touch The Wood per la sua tredicesima stagione annuncia il programma artistico di ottobre e novembre con ospiti di spicco della scena internazionale e italiana, offrendo un quadro ben chiaro delle nuove tendenze del momento.

Spicca la presenza di stelle mondiali come il duo newyorkese Take a Daytrip (11 ottobre in anteprima nazionale) e di Brodinski (8 novembre).

I primi hanno prodotto le basi di numerose hit per alcuni fra i maggiori rapper americani come Lil Nas X con il recente tormentone “Panini”, Juice WRLD, Ybn Cordae, 6LACK.

Brodinski invece è un luminare dell’elettronica e del hip hop francese. Insieme a Gesaffelstein, ha forgiato un sound unico che lo ha portato a collaborare con artisti come Kanye West e ora con i maggiori esponenti del rap e della trap di Atlanta.

Il 23 novembre sarà il turno delle Bossy LDN. Questo duo al femminile incarna al meglio il nuovo spirito creativo e musicale della scena underground londinese.

Ampio spazio anche ad artisti nazionali con le performance della FSK Satellite con Greg Willen (4 ottobre), in questa occasione il collettivo lucano presenta il loro controverso e chiacchieratissimo album d’esordio “FSK Trapshit”.

Il 26 ottobre, in occasione del party organizzato con Havana Club, Ketama 126 presenterà il suo nuovo album “Kety”.

Venerdì 15 novembre arriva a Roma il rapper Dani Faiv, membro della Machete Crew di Salmo, nonché una delle rivelazioni della scena rap di questi anni.

Touch The Wood non perde d’occhio neanche i producer italiani. Infatti sono previsti anche i set di artisti come Night Skinny (29 novembre) che presenterà il successo discografico “Mattoni” e Dr. Cream (18 ottobre), noto soprattutto per le sue collaborazioni con Quentin 40 e la hit “Thoiry”.

Il 26 ottobre oltre a Ketama 126, sono previste le esibizioni di Drone 126, Close Listen e G Ferrari. Tutti e tre i producer hanno firmato la maggior parte delle produzioni del rapper romano, comprese quelle di “Kety”.

Ore 23:00

Goa Club – Via Giuseppe Libetta 13, 00154 Roma

Biglietti: 10-15 euro

INFORMAZIONI: 06 5748277

http://www.touchthewood.it

http://www.goaclub.com/

https://www.facebook.com/touchthewood2007

https://www.instagram.com/touchthewood/

CALENDARIO DI OTTOBRE E NOVEMBRE:

Venerdì 4 Ottobre 2019

FSK SATELLITE & GREG WILLEN

Venerdì 11 Ottobre 2019

PARTY WOOLRICH con TAKE A DAYTRIP (USA)



Venerdì 18 Ottobre 2019

CREAM

Sabato 26 Ottobre 2019

HAVANA CLUB PARTY CON KETAMA 126 (live), DRONE 126, CLOSE LISTEN E G FERRARI

Venerdì 8 Novembre 2019

BRODINSKI (FR)

Venerdì 15 Novembre 2019

DANI FAIV live



Sabato 23 Novembre 2019

BOSSY LDN (UK)

Venerdì 29 Novembre 2019

NIGHT SKINNY